Vikend za poželjeti, a onda stiže promjena: Osjetno hladnije i kiša

Nakon malo oblačnijeg četvrtka, danas opet sunčanije u polju visokog tlaka koje se sa sjeverozapada Europe širi prema nama. Sjevernije će prolaziti jedna oslabljena fronta pa će zbog nje na istoku zemlje biti više oblaka.

U gorskim i središnjim područjima razvedravanje pa će uz temperaturu između pet i osam Celzijevih stupnjeva često biti magle i niskih oblaka. Na Jadranu sunčano uz umjerenu buru, a temperatura od 13 do 16 stupnjeva.

Nakon kratkotrajne magle, čeka nas sunčan dan uz malu naoblaku. Bit će još malo toplije nego primjerice jučer, uglavnom oko 20 Celzijevih stupnjeva.

Više oblaka bit će na istoku, osobito kasnije poslijepodne i navečer. Ovdje će puhati i slab sjeverozapadnjak, a temperatura između 17 i 20!

Na jugu Jadrana pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura ovdje će se popeti i do 24. Poslijepodne će puhati umjeren sjeverozapadni, a uz obalu često i jugozapadni vjetar.

Slično i na sjevernom dijelu. Sunčan dan, u gorju uz malu ili umjerenu naoblaku, a vjetar slab, na otvorenom moru umjeren sjeverozapadni.

VIKEND NA KOPNU I MORU

Sunčan i topao bit će nam i vikend, a jedna nova, ali manja promjena vremena stiže nam u noći s ponedjeljka na utorak. U utorak će padati i slaba kiša, a nakon razvedravanja bit će opet osjetno hladnije, najviše ujutro. Česta će biti i magla.

Na Jadranu sunčano i toplo i za vikend i početkom idućeg tjedna. U utorak naoblačenje, a malo kiše padat će na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana. Što se tiče vjetra, najvjetrovitije će biti subota ujutro kad će podno Velebita biti jakih udara bure, a od utorka će zapuhati jugo.