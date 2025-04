Ugriz hladne fronte sa sjevera: Uživajte dok možete, velika promjena donosi minuse

Ujutro i prijepodne pretežno sunčano ponegdje i vedro. Samo manja naoblaka u unutrašnjosti, a i to uglavnom oni oblaci koji ne kvare dojam sunčanog vremena. Pritom i mirno, duž obale samo ponegdje slab burin. No, samo jutro na kopnu prohladno pa i hladno, od jednog do dva stupnja Celzijusa u gorju i kotlinama do pet-šest u ostalim nizinskim krajevima. Uz more ugodnije, između 10 i 13 stupnjeva.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i dalje pretežno sunčano te toplije nego jučer, bit će oko 20 stupnjeva, lokalno moguće čak do 23. No, navečer i u noći naoblačenje sa sjevera, možda i malo kiše, ali naglo će zapuhati jak, u gorju na udare olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Slično i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Pretežno sunčano i toplo, a kasnije navečer naoblačenje s malo kiše i jakim sjevernim vjetrom. Do tada, temperatura uglavnom oko 20 stupnjeva.

U Dalmaciji većinom sunčano i ugodno toplo, 19-20 stupnjeva, samo prolazno manja naoblaka. No, puhat umjeren, mjestimice na moru i pojačan sjeverozapadnjak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I na sjevernom Jadranu dosta sunca, kao i u gorju sve do kasno navečer. Bit će i ugodno toplo, posvuda od 18 do čak 22 stupnja, a puhat će samo ponegdje slab sjeverozapadni vjetar, u gorju i onaj jugozapadni. No, zato u noći na nedjelju naglo okreće na buru koja će jednako brzo jačati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Promjena vremena u noći na nedjelju. Glavnina pogoršanje uz mjestimice slabe oborine u nedjelju prijepodne, u višim predjelima i snijeg, a popodne tek rijetko koji izolirani kraći pljusak. No, bit će vrlo vjetrovito i osjetno hladnije, a prilično hladno za doba godine bit će i početkom idućeg tjedna uz manje jutarnje minuse pa i slab mraz, izraženiji u gorju. Neće biti sasvim stabilno, ali uglavnom suho, a sve češća će biti i sunčana razdoblja. Prema sredini tjedna raste dnevna temperatura.

Foto: RTL

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu u nedjelju vrlo vjetrovito i hladnije s olujnom, pod Velebitom i orkanskom burom. Uz to prolazno naoblačenje bit će i malo kiše, prema jugu i kojeg grmljavinskog pljuska. Razvedravanje već do ponedjeljka pa će idući tjedan obilježiti sunčano vrijeme, a bura slabi od utorka od kada će i postupno biti opet ugodnije.

Foto: RTL

Tekst se nastavlja ispod oglasa