Spremite roštilj, za Praznik rada vrijeme će biti – idealno!

Polje visokog tlaka zraka koje je počelo jačati već u nedjelju zadržavat će se veći dio novog tjedna nad našim krajevima što će osigurati većinom sunčano te razmjerno toplo vrijeme. Ponedjeljak još malo nestabilan, posebno u južnijim predjelima, a zatim barem do vikenda prilično stabilno.

Potom ponovno raste vjerojatnost za mjestimične pljuskove, vjerojatnije u nedjelju, no za detaljniju prognozu za idući vikend treba još pričekati koji dan.

PONEDJELJAK

Ujutro će više oblaka biti u dijelu unutrašnjosti, posebno u gorju, i to većinom onih niskih. Drugdje će prevladavati sunčano, osobito na Jadranu gdje će na sjevernom i srednjem dijelu biti ponegdje i pojačane bure. Jutro na kopnu uz temperaturu od 5 do 10 °C, a na moru većinom između 13 i 16 °C.

U središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj poslijepodne djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom i uz slab do umjeren sjeveroistočni i istočni vjetar. Temperatura uglavnom oko 21 °C. Podjednako toplo bit će i u Slavoniji,, Baranji i Srijemu gdje će također biti umjerene naoblake, no zadržat će se suho vrijeme. Slab do umjeren jugoistočnjak puhat će u Podunavlju, drugdje većinom istočnjak.

U Dalmaciji uz dnevni razvoj oblaka treba očekivati poneki pljusak s grmljavinom, najčešće u unutrašnjosti, no neverina može biti i uz obalu pa se rijetko koji može proširiti i do najbližih otoka. Puhat će slab i umjeren sjeverozapadni, uz obalu i zapadni te jugozapadni vjetar. Temperatura oko 23 °C.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, a umjerene naoblake bit će u unutrašnjosti Istre i u gorju gdje je moguć i pokoji kratkotrajan pljusak. Bura će navečer ponovno biti umjerena, pod Velebitom i jaka. Najviša temperatura u Gorskom kotaru i Lici od 15 do 20 °C, a uz more te u Istri između 22 i 24 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Do kraja travnja kao i početkom svibnja bit će pretežno suho i sunčano. Jutra će još biti svježa, a dnevna temperatura u porastu i bit će nešto viša od uobičajene za doba godine. Za vikend će porasti vjerojatnost za poneki pljusak, osobito u nedjelju.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na moru posljednji dani travnja često i sasvim vedri te danju ugodno topli. Početkom svibnja mala, povremeno i umjerena naoblaka i više neće biti sasvim stabilno, no još je u subotu, prema trenutačnim prognostičkim materijalima, vjerojatnost za lokalne pljuskove, i to uglavnom na sjevernom dijelu, vrlo mala.

