Pljuskovi s grmljavinom i pahulje snijega u dijelovima Hrvatske: Evo kada stiže promjena vremena

Krenula je južina, a potrajati će do utorka. Ispred frontalnih poremećaja koji se približavaju sa zapada kontinenta stiže nam topliji, postupno sve vlažniji zrak, osobito u ponedjeljak.

Subota počinje po južini, a znači to oblačnije prilike samo na sjevernom Jadranu i u Gorskome kotaru, uglavnom oko Rijeke uz malo kiše. Drugdje pretežno sunčano, ali će još po kotlinama Like, Zagore pa i u dijelu Posavine i Srijema biti jutarnje magle. Magle lokalno opet može biti i u Dalmaciji na samome moru. Naime, jugo još uvijek slabo, rijetko i umjereno, a jugozapadnjak jak samo u gorju.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj prolazno više oblaka, ali zadržat će se djelomice sunčano, a i uglavnom suho. Puhat će nešto upornije umjeren jugozapadnjak, temperatura zato iznadprosječna za doba godine, oko 19 pa i lokalno 20 °C, ali će u gorju povremeno biti jakih udara vjetra.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano, izdići će se zaostala magla ili sumaglica. Slab do umjeren jugozapadni vjetar, a bit će ugodno toplo, između 17 i 19 °C.

I preko Dalmacije će proći nešto umjerene naoblake. No, ostaje barem djelomice sunčano, više oblaka može zastati tek u zaleđu oko gorja. Puhat će većinom slabo do umjereno jugo, ali na otocima i otvorenome moru postupno u jačanju. Bit će između 17 i 19 °C.

Na sjevernom Jadranu bez promjene. Promjenjiva naoblaka, ponegdje i potpuno oblačno, osobito na širem riječkom području i u Gorskom kotaru gdje će slaba kiša navečer biti sve češća. Jugo i južni će jačati, a još vjetrovitije u gorskim predjelima. Temperatura uglavnom između 14 i 17 °C.

Idućih dana na kopnu i moru

U unutrašnjosti produženi vikend u znaku južine, još izraženije, ali od ponedjeljka uz povremenu kišu pa i pokoji pljusak. Promjena stiže u utorak, kada će osjetno zahladiti. Barem će oborine tijekom dana uglavnom prestajati, ali prije toga u najvišim predjelima može biti i koje snježne pahulje. Još malo hladnije od srijede, a oborine sve izglednije u drugoj polovici tjedna.

Na Jadranu tmurni oblaci sa sjevernog dijela u ponedjeljak zahvaćaju cijelu obalu i zaobalje. Bit će tu i pljuskova i grmljavine kao i obilnije kiše praćene jakim jugom, zatim i oštrom. Oblake će samo dijelom u utorak rastjerati prolazno jaka bura. Pritom će zahladiti, ali i nakon toga ostaje promjenjivo, štoviše, od četvrtka sve oblačnije.