Stiže nam još hladnije vrijeme: Meteorologinja upozorila na pljuskove s grmljavinom

Kraj tjedna u anticikloni, ali s vlagom po visini pa neće biti sasvim stabilno, pljuskova će ovaj put biti uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega.

NEDJELJA

Od jutra u većini predjela umjereno ili pretežno oblačno, u unutrašnjosti će ostati većinom suho, a u gorju i na Jadranu će biti povremene kiše, u Dalmaciji i pljuskova s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a na moru umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Jutarnja temperatura na kopnu od 8 do 13, a uz obalu između 15 i 18 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima umjereno ili pretežno oblačno, bit će i sunčanih razdoblja, a kiša se uglavnom ne očekuje. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura oko 17, 18 stupnjeva.

I na istoku zemlje umjereno ili pretežno oblačno, vjetar slab do umjeren sjeverni, a temperatura do najviše 20 stupnjeva.

U Dalmaciji promjenjivo i nestabilno pa će biti povremene kiše ili pljuskova s grmljavinom, u drugom dijelu dana češće prema jugu, dok će sjevernije jačati bura. Dnevna temperatura između 19 i 25 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju promjenjivo, poslijepodne većinom suho, ali i vjetrovito - puhat će umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Temperatura u gorju od 13 do 16, a na moru između 20 i 23 stupnja.

IDUĆIH DANA

Početkom novog tjedna u unutrašnjosti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i uglavnom suho, a onda će u srijedu malo kiše pasti u gorju, u četvrtak je moguća i drugdje. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperatura postupno sve niža - jutra će biti prohladna, dani svježi, osobito od sredine tjedna.

Na Jadranu od ponedjeljka pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, većinom suho, ali i vjetrovito - puhat će umjerena i jaka bura s olujnim udarima, od srijede moguće i orkanskim. Snizit će se i maksimalna i minimalna temperatura pa će u novom tjednu biti svježe.