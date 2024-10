Stabilno, ali ne zadugo: Stižu dva kišna vala, pljuskovi i grmljavina

Novi tjedan kreće stabilnijim vremenom u polju anticiklone, ali ne zadugo. Približit će nam se poremećaji sa sjeverozapada kontinenta, a iako će se glavninom oni premještati sjevernije od nas, znači nam to južinu i dotok povremeno vlažnijeg zraka sa Sredozemlja.

PONEDJELJAK

Ujutro pretežno vedro, u početku mirno i razmjerno hladno, a po nizinama i kotlinama česta uz kratkotrajnu maglu. Sumaglica moguća i lokalno uz samu obalu. No, na sjevernom Jadranu i u gorju krenut će ubrzo slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, a počet će se skupljati i oblaci na širem riječkom području. Najniža temperatura, dakle, niža od današnje, od svega 3 do 7 °C na kopnu, a od 10 do 15 °C na moru.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj napokon većinom sunčao, a iako uz uglavnom umjeren jugozapadni vjetar bit će i osjetno toplije. Temperatura oko 22 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu obilje sunca i vedrine, tek koji manji oblačak oko gorja na zapadu. Vjetar sve češće umjeren jugozapadni, ali i ovdje barem 5-6 stupnjeva viša temperatura, bit će oko 22-23 °C.

U Dalmaciji pretežno sunčano, nešto umjerene naoblaka skupit će se u zaleđu prema sjeveru, ali bez kiše. Puhat će još uvijek samo slab južni i jugoistočni vjetar, tek navečer u jačanju. Ugodno toplo, 22-23 °C.

Na sjevernom Jadranu sve više tmurnih oblaka uz sve izraženiju južinu, osobito oko Rijeke, a u Gorskom kotaru može mjestimice biti i slabe kiše. No, temperatura malo viša, uz more oko 20 °C, a u gorju između 15 i 19 °C.

U NASTAVKU TJEDNA NA KOPNU

U unutrašnjosti do petka promjenjivo u znaku južine, ali bit će još toplije, kako noću, tako i danju. No, neće biti sasvim suho. Kiša svakodnevno u gorju, kreće već potkraj utorka, a u srijedu će je uz jače naoblačenje prolazno biti posvuda. Ponovno kišovitije na prijelazu s četvrtka na petak, dok se idući vikend čini sunčaniji.

U NASTAVKU TJEDNA NA MORU

Na Jadranu oblačnije i vjetrovitije. Bit će to dva kišna vala, prvi kreće potkraj utorka na sjevernom dijelu i do srijede ujutro uz izraženije pljuskove i grmljavinu zahvaća cijelu obalu. Idući val samo malo manje izražen stiže u drugom dijelu četvrtka, ali ponovno uz jako na udare olujno jugo. Nepovoljni dani na moru, ali barem će biti razmjerno toplo, a smirivanje se očekuje tijekom petka.