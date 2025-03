Izdržite još malo ovu hladnoću, stiže proljetni ekvinocij: Znate li što on donosi?

Na sreću mnogih, uskoro kreće iznadprosječno toplo razdoblje. No, kako ostajemo još u polju vedrine, imat ćemo još 2 hladna i mrazna jutra, ali mraz ipak manje izražen. Pristiže nam sve topliji zrak u višim slojevima atmosfere kako anticiklona polako slabi, a uz južinu stići će i vlaga s jugozapadan kontinenta.

ČETVRTAK

Jutro opet nakon noćne vedrine vrlo hladno. Na kopnu između -5 i -1 stupnjeva uz većinom umjeren mraz, a slab mraz je moguć lokalno i uz samo more. Naime, vjetar će gotovo sasvim izostati. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj nastavak sunčano vremena, ali uz slab, ponegdje i umjeren jugozapadni vjetar temperatura osjetno viša. Bit će to između 15 i lokalno čak 18 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano te osjetno toplije nego danas. Temperatura od 15-16 stupnjeva, a bit će i mirno ili tek uz slab jugoistočni vjetar. U Dalmaciji obilje sunca, posvuda ugodno uz slab vjetar s mora. Temperatura između 14 i 16 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu vedro ili samo malo onih visokih oblaka. No, uz slab, uglavnom u Gorskom kotaru umjeren jugozapadni vjetar - toplije. Bit će između 12 i 14 stupnjeva, a ponegdje u unutrašnjosti, kao u Slunju, Ogulinu i nekoliko stupnjeva više.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Jutarnja hladnoća prisutna još samo u petak, a već danju kreće južina i iznadprosječna toplina. No, od subote uz više oblaka, u početku mjestimična kiša samo u gorju, a od nedjelje i drugdje, moguće i obliku kojeg kraćeg pljuska.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu u petak još pretežno sunčano, a onda sve oblačnije i vjetrovitije, od subote uz jako i olujno, u nedjelju prolazno na udare orkansko jugo. Kišovitije nego u unutrašnjosti zemlje, osobito Istra i Kvarner, a početkom idućeg tjedna mogući su obilniji pljuskovi i duž većeg dijela obale.

POČETAK PROLJEĆA

Astronomski u 10 sati i 1 minutu počinje proljeće, nastupa proljetni ekvinocij ili ravnodnevica. Trenutak, kada je Zemlja na svom putu oko Sunca jednako obasjana na južnoj i sjevernoj hemisferi. Pritom Zemljina os neće biti otklonjena niti od Sunca niti prema njemu. Veže se uz to jednako trajanje dana i noći na cijelom planetu, ali to se već dogodilo prekjučer zbog refrakcije i loma svjetla kroz našu atmosferu. No, kako bilo, danjeg svjetla od sutra sve više, do kraja mjeseca dobivamo novih 40-ak minuta, a tako će se i nastaviti kako će „naša“ sjeverna hemisfera biti sve "nagnutija" prema suncu do početka ljeta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa