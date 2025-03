Vikend uz južinu, i kišobrane: Evo gdje će iznadprosječnu toplinu pokvariti kiša

Ujutro i prijepodne oblačnije, na sjevernom Jadranu već i tmurnije uz povremenu slabu kišu. Drugdje možda samo kraća sunčana razdoblja, osobito na istoku zemlje. No, vrijeme je to po južini pa će jutarnja temperatura biti znatno viša, ali jugo na moru pojačano, na srednjem Jadranu i jako, ubrzo i vrlo jako. U unutrašnjosti bez minusa, bit će od četiri do devet Celzijevih stupnjeva, a na Jadranu oko 10.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj uz prolazno više oblaka u početku može samo sporadično pasti koja kap kiše, ali uglavnom će i to izostati. Bit će i sunčanih razdoblja. Temperatura samo za nijansu niža, iako će se uz umjeren, u gorju i jak jugozapadni vjetar činiti manje toplo.

Na istoku više oblaka u drugom dijelu dana, ali uglavnom bez kiše, možda male količine padnu u Podunavlju. Vjetar slab jugozapadni i južni, a temperatura između 17 i 19 stupnjeva.

U Dalmaciji jače naoblačenje uz povremeno malo kiše, češće južnije od Splita. No, posvuda vjetrovito s jakim pa i vrlo jakim, a navečer i olujnim jugom. Temperatura oko 15-16 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu oblačno pa i tmurno, vjetrovito i kišovito. Pritom na širem riječkom području, osobito njegovom zaleđu može biti obilnije oborine. Temperatura slična, uglavnom malo ispod 15 Celzijevih stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Idućih dana na kopnu sve promjenjivije uz izgledniju povremenu kišu, početkom idućeg tjedna i prolazno izraženijeg grmljavinskog pljuska, osobito na zapadu. No, ostaje razmjerno toplo, malo svježije tek nakon srijede kada se očekuje i smirivanje.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu po jakom i olujnom jugu, u nedjelju obilnija kiša na sjevernom dijelu, a u ponedjeljak i utorak vjerojatnije u Dalmaciji. Bit će tu idućeg tjedna nerijetko i grmljavine i neverina, koji će osobito uporni, kao i jugo biti na krajnjem jugu. Od srijede će zapuhati bura i tek u četvrtka se izgledno proširiti duž cijele obale. Temperatura bez veće promjene.

