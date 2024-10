U novom tjednu stabilnija strana jeseni, ali to ne znači sasvim sunčane prilike

Još će u noći i ujutro biti zaostalih oblaka na sjevernom i srednjem Jadranu, ali uglavnom suho uz smanjenje naoblake. Drugdje već pretežno vedro, tek na kopnu uz lokalnu maglu, češću po gorskim kotlinama. U unutrašnjosti naime mirno, ali sve manje vjetrovito i na moru. Puhat će slaba do umjerena, još ujutro pod Velebitom jaka bura. Jugo uglavnom samo na krajnjem jugu. Najniža temperatura niža, osobito na kopnu. Bit će to od svega 3 do 7 °C. Uz Jadran između 15 i 19 °C, malo niže u zaobalju.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj prevladavajuće sunčano, čak nerijetko i potpuno vedro. Bez vjetra, a temperatura slična, oko 15-16 °C, no činit će malo ugodnije.

Slično i na istoku. Obilje sunca, vedrine, a i vjetar samo ponegdje u Podunavlju slab istočni ili jugoistočni. Zato i ovdje ugodnije, iako temperatura možda za nijansu niža. Bit će između 16 i 18 °C.

U Dalmaciji pretežno sunčano, prolazno može biti umjerene naoblake, ali neć odviše pokvariti dojam sunčanog vremena. Bura i jugo će gotovo sasvim oslabjeti, a bit će toplo, kako na zraku, tako čak i u moru koje je još uvijek ovdje iznad 20 °C.

Na sjevernom Jadranu dosta sunca, bura slabi, temperatura malo viša pa će se činiti ponegdje i osjetno toplije. U Istri i Kvarneru između 20 i 22 °C, u gorju između 13 i 15 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U novom tjednu stabilnija strana jeseni. No, ne znači to sasvim sunčane prilike. Naime ujutro, osim što će biti u početku hladno, bit će u nizinama maglovito, a ta se magla ponegdje može zadržati i dobar dio dana. Uz dugotrajniju maglu svježije, a tada će u ponedjeljak i utorak ugodnije biti u gorju. Nešto više oblaka se očekuje u srijedu i četvrtak, ali rijetko uz slabu kišu, uglavnom u Gorskom kotaru i Lici, sporadično moguće i u središnjoj Hrvatskoj.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu sunčanije u ponedjeljak i utorak, no i ovdje izostankom vjetra može biti mjestimične magle, izglednije sumaglice, osobito na sjevernom dijelu. Upravo će na sjevernom, ali i dijelu srednjeg Jadrana u drugoj polovici tjedna biti povremeno više oblaka, sporadično samo uz koju kap kiše. No, bit će toplije od uobičajenog za zadnju trećinu listopada.

