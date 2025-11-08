Pljuskovi prijete dijelovima Hrvatske: Meteorologinja otkrila što nas još čeka za vikend

Uz ciklonu i danas u unutrašnjosti oblačno i maglovito, a na jugu zemlje će biti i kiše ili pljuskova, jedino na sjevernom Jadranu ostaje pretežno sunčano.

SUBOTA

U kopnenim predjelima od jutra pretežno oblačno, česta će biti magla, a ponegdje će biti i rosulje. Na jugu zemlje promjenjivo s kišom ili pljuskovima, a prema sjevernom Jadranu većinom sunčano. Na kopnu slab vjetar, a uz obalu slaba do umjerena bura, podno Velebita na udare i jaka, a na jugu će i dalje puhati većinom umjereno jugo. Temperatura na kopnu od 2 do 7, a na moru između 8 i 13 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno oblačno, ponegdje će magle biti veći dio dana, a mjestimice je moguća i rosulja. Vjetar slab, a temperatura između 5 i 10 stupnjeva. U Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom oblačno, ponegdje će pasti i malo kiše, a vjetar uglavnom slab. Temperatura između 8 i 12 stupnjeva.

U Dalmaciji dvije slike vremena, prema sjeveru pretežno sunčano s burom, a na jugu promjenjivo s kišom, lokalno i pljuskovima, a prema večeri će i jugo sve više jačati. Dnevna temperatura od 15 do 19 stupnjeva. Na sjevernom Jadranu najviše sunčana vremena, bit će uglavnom vedro, a u gorju većinom oblačno. Puhat će umjerena, podno Velebita na udare i jaka bura, a temperatura u gorju između 7 i 10, a na moru od 15 do 18 stupnjeva.

IDUĆIH DANA

Idućih dana u unutrašnjosti promjenjivo, bit će magle i niskih oblaka, često i dugotrajnih, ali već od nedjelje i sunčanih razdoblja. U novom tjednu slično, u ponedjeljak je malo kiše moguće uglavnom u istočnim predjelima, a zatim od utorka danju barem djelomice sunčano, ali ujutro, ponegdje i veći dio prijepodne, uz maglu. Temperatura se neće previše mijenjati, jutra ostaju hladna, a tijekom dana svježe

Na Jadranu još u početku promjenjivo, kiše i pljuskova će biti uglavnom u Dalmaciji, lokalno i obilnih. Od utorka duž obale pretežno sunčano. Puhat će slaba do umjerena bura, podno Velebita i jaka, u Dalmaciji i jugo, a zatim od utorka vjetar slabi i okreće na sjeverozapadni.