VRLO PROMJENJIVO / Mraz i minusi, a onda i pogoršanje! RTL-ova meteorologinja otkrila kad stižu nove pahulje

U petak će do naših krajeva po visini stizati nešto topliji zrak, no Hrvatska će se nalaziti između nekoliko sinoptičkih sustava, a jedan će se po visini spustiti do sjevernih krajeva donoseći također malo vlažniji zrak. Početak vikenda bit će prilično povoljan i planirate li obilazak Adventa onda iskoristite subotu jer potkraj dana i u nedjelju stiže jače naoblačenje