Stižu nam hladniji i tmurniji dani, evo gdje je moguć i snijeg

U ponedjeljak se prizemno nastavlja utjecaj polja visokog tlaka zraka, no već po visini stiže nešto vlage, a od utorka još promjenljivije jer će utjecaj anticiklone još oslabjeti. Pred nama je hladniji početak tjedna, dok ćemo se od četvrtka ponovno vratiti vrijednostima koje smo imali prethodnih dana, moguće i malo višim, no za pouzdaniju prognozu treba još pričekati.

PONEDJELJAK

Prijepodne na zapadu dosta oblaka, a sunčanih će razdoblja biti ponešto na krajnjem istoku gdje će dan zbog toga početi i uz konkretne minuse. U Dalmaciji čak veći dio prijepodneva pretežno ili djelomice sunčano, nešto više oblaka bit će na otvorenom moru. Najniža temperatura od -4 do 2 °C, na moru između 6 i 9 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj oblačno i hladno uz slab vjetar, a mjestimice su moguće i oborine na granici kiše i snijega, prije svega u dijelu Podravine. Temperatura od 2 °C na sjeveru do 6 °C koliko može biti na sisačkom i karlovačkom području.

Na istoku također prevladavajuće oblačno, a ponešto sunca probijat će se kroz oblake uglavnom u Podunavlju gdje će i temperatura biti oko 5 °C, drugdje većinom niža. Ponešto kiše ili susnježice može biti u Podravini i u gorju.

Poslijepodne više oblaka i u Dalmaciji, a vjerojatnost za kišu rast će prema kraju dana, prvo na sjeveru i u unutrašnjosti. Slabog do umjerenog sjeverozapadnjaka bit će na otvorenom moru, a temperatura slična današnjoj, do 16 °C.

Na zapadu i poslijepodne uz dosta oblaka te mjestimične oborine, većinom kišu, no u najvišem gorju potkraj dana moguća je i susnježica. Vjetar i dalje slab. Temperatura u gorju od 4 do 9 °C, na moru i u Istri od 10 do 13 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U novom tjednu mnogima će nedostajati nebesko plavetnilo, naime u većini će krajeva prevladavati tmurno vrijeme, a povremeno će biti i oborina, najčešće kiše, no povremeno će biti i oborine na granici kiše i snijega, prije svega u višim predjelima.

Nakon hladnijeg početka, druga polovina bi dnevna temperatura trebala porasti na vrijednosti koje smo imali ovih dana, moguće i više.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na moru vrlo promjenjiv tjedan uz većinom umjereno jugo te povremenu i mjestimičnu kišu, a od srijede će biti mogući i lokalno jači pljuskovi. Najoblačniji dan prema trenutačnim prognostičkim modelima bit će srijeda.

Bit će teško planirati eventualne aktivnosti na otvorenom, a i vrijeme po jugu nekima može djelovati na raspoloženje i koncentraciju.

