Meteorolog najavio maglu 'svuda oko nas', samo jug i istok Hrvatske mogli bi uloviti koji sunčani sat

Na rubu smo anticiklone i polja visokog tlaka sa sjeveroistoka, ali ostajemo dovoljno blizu sredozemnim poremećajima i ciklonama s kojima će nešto vlage i dalje pristizati uglavnom na jug Hrvatske.

NEDJELJA

Ujutro u unutrašnjosti manje oblaka, ali opet u nizinama oni niski slojeviti, nerijetko i magla, lokalno prilično gusta, osobito u dijelovima Like i Posavine. Sunčano na sjevernom Jadranu uz slabu do umjerenu buru, južnije ponegdje i pojačan istočni vjetar. Promjenjivo tako u Dalmaciji, ali oblačnije na krajnjem jugu, gdje će uglavnom još biti te povremene kiše, kao i juga.

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj izdizanje magle u niske oblake, a trebali bi se i oni barem dijelom razbiti pa će biti češćih sunčanih razdoblja. Mogao bi se uloviti i koji sunčani sat. Gdje se magla ili sumaglica izdignu manje hladno, do 12 °C.

Slično u Slavoniji, Baranji i Srijemu, češća sunčana razdoblja, ponegdje tek zaostala niska naoblaka. Pritom suho, mirno, a temperatura najviše 12-13 °C.

U Dalmaciji sunčanije na sjevernom dijelu, dok će južnije ostati dosta oblaka uz povremenu kišu, na otvorenome moru moguć i koji neverin. Puhat će slabi do umjereni istočni vjetar i bura. Temperatura između 17 i 19 °C.

Na sjevernom Jadranu zato pretežno sunčano, ponegdje i vedro, a ukazat će se sunce barem nakratko i u gorskim krajevima. Bura slabi i okreće na tramontanu, ali će navečer opet pojačati, osobito pod Velebitom. Uz slabiji vjetar malo ugodnije nego danas, bit će oko 17 °C, u gorju oko 10 °C.

U NOVOM TJEDNU NA KOPNU

U unutrašnjosti stabilno i mirno, a to znači ujutro čestu pojavu magle i sivila, koje se izgleda do petka može i dulje zadržavati, ponekad i cijelog dana. No, uglavnom suho, a malo kiše ili rosulje uglavnom samo u prvome dijelu ponedjeljka na istoku. Temperatura bez veće promjene, ali u područjima s dugotrajnijom maglom hladnije, bez izraženijeg dnevnog hoda temperature.

U NOVOM TJEDNU NA MORU

Na Jadranu još u ponedjeljak ujutro na jugu oblačnije uz kišu i pljuskove, zatim razvedravanje. Mirniji ostatak tjedna, prevladavat će sunčano i ugodno svježe vrijeme. No, na sjevernom dijelu se od srijede mogu očekivati niski oblaci, pa čak i magla, lokalno i slaba rosulja.