Stigla hladna fronta: Meteorologinja prognozirala vrijeme do početka novog tjedna

S premještanjem frontalnog poremećaja stigla je izražena promjena vremena s kojom je već mjestimice bilo izraženih pljuskova, a stiglo je u unutrašnjosti i osjetno osvježenje. Frontalni poremećaj u nastavku dana polako se premješta dalje na istok, a već s petkom ojačat će utjecaj anticiklone sa zapada.

ČETVRTAK

Kroz jutro će još biti izraženijih nestabilnosti, uz nešto veću vjerojatnost njihove pojave na istoku unutrašnjosti gdje će biti i poprilično vjetrovito. Potom prema podnevu na zapadu ipak nešto povoljnije. Na sjevernom dijelu Jadrana zapuhat će jaka bura. Jutarnja temperatura od 12 do 16 °C, na moru te u Istri i unutrašnjosti Dalmacije od 17 do 22 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sve manje oblaka i više sunčana vremena. Bit će uglavnom bez oborine i vjetar će biti slab sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura niža od jučerašnje, vrijednosti će biti oko 19, 20 °C. Svježe i na istoku unutrašnjosti gdje će još biti dosta oblaka, ponegdje i kiše, a moguće lokalno i grmljavine. Puhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar.

U Dalmaciji poslijepodne vrlo promjenljivo i nestabilno uz mjestimične pljuskove odnosno neverine ili nevere. Bura će zapuhati na sjeveru regije i do kraja dana će se proširiti i na krajnji jug zemlje. I tu će temperatura biti malo niža, osobito u unutrašnjosti gdje će biti i oblačnije.

Na zapadu barem djelomice sunčano, no ne može se isključiti mogućnost za malo kiše ili kakav pljusak u ranim popodnevnim satima, vjerojatnije u gorju. Bura će biti jaka i vrlo jaka, podno Velebita prema kraju dana i olujna. U gorju svježe - temperatura od 14 do 18 °C, a na moru između 23 i 25 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Petak i subota bit će većinom sunčani te danju topliji, no jutra će biti svježija. I u nedjelju još malo toplije, no već nestabilnije prema kraju dana što će biti uvod u vrlo vjerojatno malo promjenljivi i manje topao početak novog tjedna.

IDUĆIH DANA NA MORU

Stabilnije od petka i na moru. Prevladavat će sunčano vrijeme, bura će oslabjeti i već će ponovno u nedjelju ponegdje biti i vruće, nekima možda i sparno. Početkom novog tjedna raste vjerojatnost za lokalne pljuskove.