Stiže silovita promjena vremena: Meteorologinja najavila ozbiljan snježni pokrivač

Utorak će početi većinom oblačnim vremenom, u nizinama ponegdje i maglom. Kiša će biti češća duž obale i u gorju, štoviše ponegdje na Jadranu i praćena grmljavinom. Pritom je moguć i poneki izraženiji pljusak, posebno u Dalmaciji. Puhat će jugo i jugozapadnjak. Jutro će biti pokoji stupanj toplije nego jučer - najniža temperatura bit će od 1 do 7 Celzijevih stupnjeva, na moru između 9 i 14 stupnjeva.

Poslijepodne će u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj tek rijetko pasti malo kiše. Naoblaka će se prema večeri polako raskidati pa raste vjerojatnost i za poneko sunčano razdoblje, no ozbiljnije razvedravanje odvijat će se već sa zalaskom sunca. Bit će svježe uz najvišu temperaturu oko 7, 8 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu umjereno do pretežno oblačno, ponegdje s kišom, a navečer će se naoblaka smanjivati. Vjetar će biti slab, a temperatura većinom između 6 i 9 stupnjeva.

U Dalmaciji promjenljiva naoblaka te mjestimice kiša i grmljavina, moguće i još poneki jači pljusak. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, na krajnjem jugu pojačano jugo. Vrijednosti temperature od 13, 14 stupnjeva u unutrašnjosti do 17 stupnjeva na otocima.

Na sjevernom Jadranu i u gorju prevladavajuće oblačno, tek tu i tamo uz malo nebeskog plavetnila, većinom na krajnjem zapadu i na nekim otocima. Kiša će padati ponajprije u gorju i uzduž njega. Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak, a najviša temperatura bit će od 9 do 12 stupnjeva u gorju i Istri, a duž obale i na otocima između 13 i 16 stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Sa srijedom stiže izražena promjena u smislu dotoka osjetno hladnijeg zraka te veće količine vlage pa treba računati na kišovit i vjetrovit dan. Jugozapadnjak će naglo okretati na sjeverni i sjeverozapadni vjetar s kojim će stići hladniji zrak, a i kiša će u višem gorju prelaziti u snijeg. Krajem srijede prestanak oborina i kratak predah do četvrtka poslijepodne. Zatim nova porcija oborina, a do petka navečer i vrlo vjerojatno ozbiljniji snježni pokrivač i to kako se sada čini ne samo u gorju.

IDUĆIH DANA NA MORU

I na Jadranu buran tjedan, na što ukazuje i česta izmjena smjera vjetra, koji će do subote ujutro povremeno biti jak i olujan, a treba računati i na izraženiju odnosno obilniju oborinu. Svakako za sve aktivnosti preporučuje se pratiti upozorenja Državnog hidrometeorološkog zavoda.

