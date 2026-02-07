Ciklona slabi, ali kišobrane ne spremajte: Meteorolog otkrio hoćemo li za vikend vidjeti sunce

Pred nama nešto mirniji vikend, raste i tlak zraka odmicanjem ciklonalnog sustava dalje na istok, no još će iznad naših krajeva kružiti vlaga pa neće biti sasvim stabilno ni suho.

SUBOTA

Ujutro još dosta zaostalih oblaka, ali sve rjeđa kiša na moru i u zaobalju, najupornija u gorju, dok se u ostatku unutrašnjosti tek sporadično očekuje slaba rosulja, kao i magla. Pritom će na Jadranu umjeren i jak sjeverozapadni vjetar tijekom jutarnjih sati slabjeti.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno oblačno, rijetko samo uz kraća sunčana razdoblja. No, ne može isključiti mogućnost ponegdje slabe kiše ili rosulje, ali samo prolazno. Temperatura oko 9 ili 10 °C.

Na istoku zemlje oblačnije i malo svježije nego jučer, a povremeno će biti malo kiše, osobito u Posavini. Vjetar slab, a temperatura između 8 i 10 °C.

U Dalmaciji samo prolazno jedno djelomično razvedravanje, rijetko malo kiše, češće na jugu gdje može biti i ponekog pljuska praćenog grmljavinom, kao i drugdje kasnije navečer. Vjetar slab, samo nakratko jugozapadni i jugo. Temperatura između 11 i 14 °C.

Na sjevernom Jadranu promjenjiva naoblaka, ponegdje malo kiše, uglavnom oko Rijeke te, naravno, u tmurnijem gorju. Rijetko gdje slaba do umjerena bura, kasno navečer okreće na jugo. Temperatura od 10 do 13 °C, a u Gorskoj Hrvatskoj između 6 i 9 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti ostaje promjenjivo, ali i dalje toplije od uobičajenog za ovo doba godine. Do utorka vrlo malo kiše, uglavnom slabe rosulje, u nedjelju nakon magle izgledna i sunčana razdoblja. No, sredinom idućeg tjedna sve kišovitije, a u njegovoj drugoj polovici bi moglo biti i obilnije količine oborine.

Foto: RTL Danas

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu u nedjelju još prolazno mirnije pa i uglavnom suho, no od ponedjeljka raste naoblaka i vjerojatnost za kišu, najprije u Dalmaciji s jugom. To će se jugo od utorka proširiti duž cijele obale, jačati pa će se izredati par jačih naoblačenja uz češću kišu, u srijedu i četvrtak moguće uz izraženije pljuskove i grmljavinu pa i nevere. No, temperatura bez veće promjene.