Stiže snažna promjena vremena: Snijeg i pad temperature, evo gdje će biti najgore

Četvrtak po izraženoj južini i iznadprosječnoj toplini za ovo doba godine, no nagla promjena stiže u noći na petak. Preko naših krajeva se razmjerno brzo premješta frontalni sustav sa sjevera kontinenta s kojim će stići i osjetno hladniji zrak. Time ćemo se od subote vratiti primjerenijim zimskim prilikama.

Već u noći jače naoblačenje i kiša u unutrašnjosti, relativno toplo, ali već do jutra uz okretanje na prolazno jak sjeverac nagli pad temperature. Zahladnjenje najprije u Zagorju i Međimurju pa postupno sve južnije do Like.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kiša će brzo prelaziti u susnježicu i mokar snijeg. No, snježni pokrivač samo u gorskim predjelima i to izgledno samo tanji. Povremena kiša ili pokoji pljusak mogući na sjevernom Jadranu, gdje će umjereno i jako jugo okretati na jaku buru.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj prestanak oborina pa čak ponegdje i smanjenje naoblake. Bit će i mirnije, ali osjetno hladnije nego danas, temperatura ispod 5 °C.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom još oblačno, ali i tu oborine prestaju. Sunčana razdoblja uglavnom u Podravini. Vjetar slan, a temperatura između 0 i 4 °C.

U Dalmaciji prolazno kiša, moguće i pljuskovi pa i grmljavina, osobito na jugu, dok bi u hladnijem zaleđu moglo biti susnježice. Bura sjevernije od Punta Planke, južnije će jugo okretati na sjeverozapadnjak tek kasnije navečer. Uz buru hladnije, no do tada uz more još ostaje između 12 i 15 °C.

Na sjevernom Jadranu smanjenje naoblake, ali još u početku slab snijeg u gorju, a susnježice nošene jakom burom može biti čak i u Velebitskom kanalu. No, oborine prema večeri prestaju, kao i što će bura oslabjeti. Bit će popodne osjetno hladnije nego danas. Istra, Kvarner i otoci oko ili malo ispod 10 °C, dok će u gorju rijetko ostajati uopće u malom plusu.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Slijedi jedno stabilnije zimsko razdoblje. U unutrašnjosti ne baš sasvim sunčano, ali uglavnom suho i primjereno hladno za doba godine. Ujutro sve izgledniji inje i mraz, a dojam hladnoće dodatno će u nedjelju i ponedjeljak pojačavati umjeren do jak sjeveroistočni vjetar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu barem djelomice sunčano, povremeno nešto više oblaka u Dalmaciji, ali tek koja kap kiše ii malo slabe susnježice nošene burom. Naime, bit će to hladne i vjetrovite, osobito do ponedjeljka. Bura će ponovno jačati u drugom dijelu subote na olujnu, a u nedjelju i ponedjeljak čak orkansku. Očekuju se zato ograničenja pa i prekidi u pomorskom i cestovnom prometu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa