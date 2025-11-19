Meteorolog najavio novo pogoršanje vremena: Za vikend prava snježna idila i u nizinama

Slijedi nam danas jedna kratkotrajna stabilizacija vremena, ali ostaje razmjerno hladno. Temperatura je to uobičajena za ovaj dio studenog, ali će za vikend uz još jedno pogoršanje biti još hladnije.

SRIJEDA

Smanjivanje naoblake, na sjevernom Jadranu i pretežno vedro. No, još će koja kap kiše pasti na širem dubrovačkom području. Na kopnu uglavnom zaostala niska naoblaka, mjestimice i magla. Bura slabi, ali rano ujutro još pod Velebitom olujni udari. Samo jutro još hladnije, bit će i mraza i poledice uz manje minuse, osobito gdje bude manje oblaka na zapadu zemlje.

Sredinom dana u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj čak i djelomice sunčano, ali ubrzo pet promjenjiva naoblaka. Zapuhat će većinom slab južni vjetar, ali ostaje prohladno uz najviše 7-8 °C.

Na istoku postupno manje oblaka, koji će nekako zapinjati oko gorja na zapadu Slavonije. Uz slab do umjeren jugoistočni vjetar temperatura oko 8 ili 9 °C.

U Dalmaciji nešto više oblaka ostaje južnije od Splita, a povremeno može biti i malo kiše. No, prema kraju dana okreće na slabo do umjereno jugo pa će naoblaka porasti i prema sjeveru. Temperatura između 14 i 17 °C.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. Bura će sasvim oslabjeti, navečer okrenuti na jugo. Uz slabiji vjetar ugodnije, ali svježe, bit će oko 12-13 °C. Hladnije u Gorskome kotaru, između 2 i 5 °C, nešto više u Lici.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U četvrtak nakon hladnijeg jutra, uz naoblačenje malo toplije, ali ponegdje s kišom, koja u petak može biti obilnija. Bit će to pogoršanje i pad temperature uz sjeverac... pa će kiša u gorju, a u subotu i u nizinama središnje Hrvatske prelaziti u susnježicu i onaj mokri snijeg. Smirivanje u nedjelju, ali već novo naoblačenje početkom idućeg tjedna.

Foto: Rtl Danas

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu promjenjivije i kišovitije. Već u četvrtak obilna kiša može pasti na sjevernom dijelu, a u petak u Dalmaciji. Zapuhat će zatim jaka i olujna, pod Velebitom za vikend i orkanska bura koja može donijeti koju snježnu pahulju i do same obale sjevernog Jadrana. I ovdje zato hladnije, ali idući tjedan izgledno počinje s novim jugom i naoblačenjem.