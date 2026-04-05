SUNČANI USKRS /

Bura jenjava, Hrvatska se grije na 25°! Evo kakvo nas vrijeme očekuje u novom tjednu

Za uskrsni vikend krenula je stabilizacija vremena, a prema nama se proširilo polje vedrine sa jugozapada kontinenta uz pritjecanje toplijeg zraka

5.4.2026.
7:11
Dorian Ribarić
Za uskrsni vikend krenula je stabilizacija vremena, a prema nama se proširilo polje vedrine sa jugozapada kontinenta uz pritjecanje toplijeg zraka. Poremećaji će se tako držati sjevernog dijela Europe, a samo malo vlage može "pobjeći" do naših krajeva početkom idućeg tjedna.

USKRS

Ujutro pretežno, uz Jadran često i potpuno vedro. Na kopnu vjetar slab, a gotovo će sasvim oslabjeti bura na sjevernom Jadranu, dok će još u jutarnjim satima biti umjerena na području Dalmacije, pod Biokovom i na krajnjem jugu samo prolazno pojačana. Samo jutro, malo manje hladno, ali svakako svježe.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj nakratko samo umjerena naoblaka, ali ostati će dojam sunčanog vremena. Pritom toplo, još toplije nego danas. Zapuhat će uglavnom slab jugozapadni vjetar pa će temperatura biti između 23 i čak 25 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom pretežno sunčano, nešto oblaka se očekuje prolazno oko gorja na zapadu kao i u Podunavlju. Vjetar slab, a temperatura malo viša od današnje, bit će oko 21 ili 22 °C.

U Dalmaciji pretežno sunčano. Bura će oslabjeti, a zapuhati će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura između 21 i 23 °C, dakle, toplo.

Na sjevernom Jadranu samo prolazno malo oblaka u unutrašnjosti Istre, na riječkom području i u gorju. No, i ovdje ostaje većinom sunčano, a bit će i malo toplije nego danas uz samo ponegdje slab jugozapadnjak. Temperatura između 19 i 22 °C, malo niža u višem gorju.

Foto: rtl danas

U NOVOM TJEDNU NA KOPNU

U većini krajeva unutrašnjosti pretežno sunčano, no s ponedjeljka na utorak prolazno će se naoblačiti u sjevernijim područjima pa u Međimurju i Podravini postoji mala šansa za koju kap kiše. Jutro svježe, danju iznadprosječno toplo, a temperatura niža u drugoj polovici tjedna. No, promjena se uz oblake i kišu očekuje tek tijekom petka.

Foto: rtl danas

U NOVOM TJEDNU NA MORU

Na Jadranu obilje sunčanog vremena, a samo će u utorak i srijedu povremeno biti umjerene bure, pojačane tek nakratko pod Velebitom. Temperatura postupno u blagom padu, ali ostaje toplo, iznad 20, dok se u petak čini stiže jako jugo, naoblačenje, kiša, pljuskovi i barem manji pad temperature.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
