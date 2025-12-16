Stiže promjena vremena, ali i glavobolje, no ne zadugo. Meteorolog otkrio što nas dalje čeka

Anticiklona prolazno slabi, tj. tlak samo malo pada, ali dovoljno da sredinu tjedna provedemo u blizini poremećaja i fronti sa zapada kontinenta. No, druga polovica tjedna opet stabilnija.

UTORAK

Ujutro još u nizinama niski oblaci, magla, ali sve oblačnije i na sjevernom pa i dijelu srednjeg Jadrana, gdje također može biti lokalno smanjenje vidljivosti iz samu obalu. Ostaje još suho, a zapuhat će većinom umjereno, ponegdje na moru i pojačano jugo.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj moguće je ponegdje izdizanje, magle, osobito na u Podravini gdje će puhati slab do umjeren južni, jugoistočni vjetar. No, gdje se to i dogodi, bit će pretežno oblačno, tek rijetko kraća sunčana razdoblja. Uz oblake hladno, između 2 i 4 °C, gdje se magla izdigne nekoliko više.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno oblačno, a magla upornija na području Posavine. Malo sunca možda u Podravini i oko slavonskog gorja, a drugdje hladno, tek 3-4 °C.

U Dalmaciji sve više oblaka, osobito prema sjeveru i na otvorenome moru. No, uglavnom se tek navečer i u noći na srijedu očekuje mjestimična kiša, najprije na otocima. Puhat će umjereno i pojačano, do kraja dana i jako jugo. Temperatura između 14 i 17 °C.

Na sjevernom Jadranu dosta oblaka, a rasti će još naoblaka krajem dana kada se uz zapadnu obalu Istre i na otocima očekuje kiša, kasnije navečer sporadično i drugdje. Na moru umjereno, ponegdje i pojačano jugo, a u sjevernijim predjelima istočni vjetar. Temperatura između 11 i 15 °C, u Gorskom kotaru i Lici između 7 i 10 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Do kraja tjedna gotovo svakodnevno i dalje uz jutarnju maglu, u srijedu, osobito na zapadu i malo kiše, ali se nakon toga u četvrtak i petak uz jugozapadni vjetar očekuju češća sunčana razdoblja kao i dnevna, za prosinac iznadprosječna toplina. Vikend čini se opet u znaku niskih oblaka, magle i hladnoće.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu kišovitije u srijedu, moguć koji jači pljusak, a može i zagrmjeti. Uz to još uvijek i pojačano jugo, koje će značajnije slabjeti tijekom četvrtka kada će i kiša uglavnom prestajati. Od petka sunčanije, iako ne i sasvim vedro, a lokalno je opet moguća magla u noćnim i jutarnjim satima u danima vikenda. Temperatura ostaje iznad prosjeka za doba godine.