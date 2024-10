Meteorolog otkrio kada će konačno stati kiša. Ali ne zadugo

Nastavlja se smirivanje vremena. No, ide to postepeno kako prostrani ciklonalni vrtlog prilično sporo odmiče dalje na istok kontinenta. Pritom će iza njega još dosta zaostale vlage sutra kružiti iznad naših krajeva. Bit će to dosta oblaka, ali bez većih upozorenja na opasne vremenske pojave. Tek lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom uz Jadran mogu biti izraženiji, a računajte i na jaku buru u noćnim i jutarnjim satima.

SUBOTA

Ujutro i prijepodne još većinom oblačno, osobito u unutrašnjosti. Pritom će povremeno biti kiše, uglavnom slabe, ali ponegdje na Jadranu, posebice na srednjem dijelu može biti izraženijeg pljuska praćenog grmljavinom. Manje vjetrovito, ali bura pod Velebitom može još imati jake pa i olujne udare. Najniža temperatura bez veće promjene, većinom između 8 i 12 Celzijevih stupnjeva. Ugodnije u duž dalmatinske obale i otocima, između 15 i 17 stupnjeva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i dalje oblačno. Slično kao i danas, no uz mjestimice manju količinu kiše, uglavnom navečer. Ostaje svježe, temperatura tek malo viša od jutarnje, bit će oko 13-14 stupnjeva.

Na istoku slično. Oblačno, uglavnom suho, a malo kiše se očekuje oko Posavine i gorja na zapadu Slavonije. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a temperatura 14-15 Celzijevih stupnjeva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Dalmaciji promjenjivo pa i malo manje toplo nego u petak. Samo kraća sunčana razdoblja, ali nešto rjeđa kiša, većinom u obliku lokalnog pljuska ponegdje praćenog grmljavinom, osobito navečer na jugu. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

Na sjevernom Jadranu postupno smanjenje naoblake prema kraju dana, ali mjestimična kiša još na Kvarneru, češća u gorskoj Hrvatskoj. Iako bura slabi, ostaje razmjerno svježe.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti napokon sunčanije i suho, osobito početkom novog tjedna. No, u ponedjeljak nakon jednog hladnijeg pa i maglovitog jutra. Zatim će ostatak tjedna obilježiti južina, ali osjetno topliji dani. Doduše, uz promjenjivu naoblaku raste vjerojatnost za kišu, osobito oko srijede, ali čini se bez obilnih količina oborine.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu sunčanije i mirnije do utorka. Tada će se ponovno uz jako jugo i jugozapadni vjetar skupljati sve više oblaka. Najprije na sjevernom dijelu s kišom već potkraj utorka, a u srijedu će se kiša uz nevere proširiti duž cijele obale. No, iako opet promjenjivije, bit će malo toplije i noću i danju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa