Kiša, pljuskovi i grmljavina: Meteorolog najavio promjenu vremena idućeg tjedna

Danju se nastavlja gotovo prava proljetna toplina, ali nam slabljenjem anticiklone iznad naših krajeva neće biti baš sasvim stabilno.

Ujutro manje oblaka nego jučer, uglavnom suho, ali bez pravog razvedravanja. Po nizinama i kotlinama unutrašnjosti magla i niska naoblaka, moguća i uz zapadnu obalu Istre. Naime, vjetar samo slab, tek mjestimice pod Velebitom umjerena bura.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj barem djelomice sunčano, a samo je mala vjerojatnost za koju kap kiše u gorskim predjelima. Vjetar slab do ponegdje u Međimurju ili Zagorju umjeren južni. Temperatura visoka za doba godine, oko 18 °C.

Na istoku promjenjiva naoblaka pa se lokalno u Posavini i osobito oko gorja na zapadu Slavonije može očekivati kratkotrajna kiša ili kakav pljusak. Vjetar uglavnom slab, a temperatura do 18 ili 19 °C.

U Dalmaciji pretežno sunčano, ponegdje samo uz umjerenu naoblaku, većinom u zaobalju, gdje uz granicu sa BIH može pasti malo kiše. Samo će prolazno zapuhati slab vjetar s mora. Temperatura zraka između 16 i 18, lokalno 19 °C.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, ali će uz dnevni razvoj oblaka u unutrašnjosti Istre, oko Učke te osobito u Gorskome Kotaru i dijelu Like biti ponekog kraćeg pljuska. Inače, mirno te posvuda ugodno, između 14 i 17 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Za vikend na kopnu ostaje djelomice sunčano te podjednako toplo, čak i danju malo toplije, a ujutro ne odviše svježe. Tek mala šansa za koji pljusak postoji u gorskim krajevima. No, početkom idućeg tjedna stiže jače naoblačenje s kišom, pljuskovima moguće i grmljavinom, najprije na zapadu, u utorak na istoku, ali znatno rjeđe od srijede.

No, zapuhat će sjeverac, osjetno će osvježiti, dovoljno da u onom najvišem gorju zaleprša i koja pahulja, posebice u noći na srijedu. Bit će to vrijednosti temperatura u okviru prosjeka za sredinu ožujka ili tek malo niže od toga.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu djelomice sunčan vikend u znaku južine, pa je moguće malo kiše, uglavnom na sjevernom dijelu. No, i ovdje jače naoblačenje uz češću kišu tijekom ponedjeljka. Obilniji pljuskovi najprije u Istri i na Kvarneru, a u noći na utorak i u Dalmaciji. Oblake će zatim barem djelomice rastjerati umjerena do jaka bura, s njom i temperatura biti malo niža, a na vjetru će se činiti i hladnije.