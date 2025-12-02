Kiša i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu: Evo što nas čeka do kraja tjedna

Klimatološki smo ušli u zimu, a njen početak bit će obilježen oblacima. Naime, polje anticiklone iznad naših krajeva slabi, stvaraju se poremećaji u zapadnom Sredozemlju, a ciklone će se premještati prema jugu Italije. U naše krajeve tako već stiže vlagom bogatiji pa i malo topliji zrak.

Utorak

Ujutro na kopnu uglavnom maglovito, osobito prema zapadu. No, uz te niske oblake rjeđi minusi i mraz. Na Jadranu i uz njega još i oblačnije. Puhat će umjereno jugo, a bit će i povremene kiše, u Dalmaciji i kojeg jačeg pljuska, izglednije na otocima.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj samo kraća sunčana razdoblja, a i to gdje se magla uopće izdigne. Uz to malo sunca između 5 i 7 °C, ali krajem dana mjestimice je moguće malo kiše, prije svega oko Korduna i Banovine.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčana razdoblja, ali na istoku dulje zadržavanje magle i niske naoblake. Uglavnom suho, tek navečer koja kap kiše moguća u Posavini. Temperatura ovisi o magli, ali većinom između 4 i 7 °C.

U Dalmaciji većinom oblačno uz povremenu kišu, a lokalno može biti i izraženijeg pljuska praćenog grmljavinom, osobito na moru i otocima, uglavnom južnije od Splita. Puhat će pritom umjereno i jako jugo, uz pljusak može nakratko može biti istočnjaka i bure. Temperatura između 13 i 15 °C, malo niža u zaleđu.

I na sjevernom Jadranu izglednija povremena kiša u drugom dijelu dana, ali rjeđa nego na jugu. Vjetar slab do umjeren istočni, na moru češće jugo. Temperatura oko 13-14 °C, u gorju oko 7-8 °C.

Do kraja tjedna na kopnu

Foto: Screenshot/rtldanas

Prilično oblačno pa i tmurno, do četvrtka maglovito, a od četvrtka popodne i s mjestimičnom kišom. Samo u noći na petak u najvišem gorju može nakratko biti snijega ili samo susnježice. Jutra manje hladna, ali dnevna temperatura ostaje slična, ispod 10 °C.

Do kraja tjedna na moru

Foto: Screenshot/rtldanas

Na Jadranu i predjelima uz njega promjenjivije, ali uz češću kišu nego na kopnu, osobito s četvrtka na petak, u Dalmaciji i obilniju. Prolazno će samo u srijedu jugo okrenuti na buru, ali će bura i tramontana izraženije biti za vikend. Tako će rastjerati oblake i osigurati sunčaniji kraj tjedna, no temperatura se neće odviše mijenjati.