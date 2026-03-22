Još ništa od sunčanog i suhog proljeća, stiže nova runda zahladnjenja i kiša

Nedjelja donosi slične vremenske prilike kakve smo imali u subotu – promjenljivo i uz temperaturu primjerenu dobu godine, dakle baš pravo proljetno vrijeme. Prizemno na vrijeme utječe polje srednjeg ili malo povišenog tlaka zraka, no po visini nad nama kruži nešto vlažniji i hladniji zrak.

NEDJELJA

Prijepodne će već biti uz dosta oblaka i uz mogućnost za kratkotrajnu kišu ili pljusak, posebno na zapadu zemlje, no ipak u većini krajeva bit će suho. Sunčana razdoblja bit će povremena, u nekim predjelima i razmjerno skromna. Puhat će povremeno umjeren sjeveroistočni vjetar, na moru bura koja će na sjeveru biti jaka i vrlo jaka. Jutarnja temperatura od 0 do 5 °C, posebno po kotlinama i ujutro i uz mogućnost mraza.

Na moru najniže vrijednosti između 6 i 9 °C. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i dalje promjenljivo te uz dosta oblaka lokalno može pasti vrlo malo kiše. Uz sjeveroistočnjak temperatura oko 14 °C što je primjereno dobu godine. Poneki stupanj toplije nego danas bit će u Slavoniji, Baranji i Srijemu gdje također uz promjenljivu naoblaku lokalno može biti kiše ili kakvog pljuska. Puhat će umjeren istočni vjetar.

Nestalno će biti i u Dalmaciji gdje je veća vjerojatnost za malo kiše u unutrašnjosti ili na otvorenom moru. I tu temperatura oko prosjeka za doba godine - oko 16 °C. Pojačanog vjetra, bure bit će uglavnom u sjevernoj Dalmaciji. I na zapadu neka vas uz promjenljivu naoblaku ne iznenadi mjestimična kiša ili kakav pljusak s kojim i vjetar može nakratko promijeniti smjer i intenzitet, posebno na moru. Temperatura u gorju od 9 do 12 °C, a na moru između 14 i 16 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Do sredine tjedna dnevna temperatura u unutrašnjosti ponovno u blagom porastu. Dok će ponedjeljak biti prilično nestalan uz mjestimičnu kišu, prema sredini tjedna više sunčanih sati. U drugoj polovini tjedna raste vjerojatnost za izraženiju promjenu s kojom bi stiglo zahladnjenje i oborine, a za detalje treba još pričekati.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu također u ponedjeljak veća vjerojatnost za mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak, a zatim do srijede ipak uz više sunčana vremena pa će i danju biti toplije, a jugo koje će zapuhati potkraj srijede najavit će promjenu koja stiže u noći na četvrtak. Prema trenutačnim prognostičkim materijalima četvrtak i petak bit će vjetrovitiji uz pad temperature te moguće izraženiju oborinu.