Hrvatska se trenutno nalazi između dva vremenska fenomena: Meteorolog otkrio što nam stiže

Ožujak je prošao u manjku sunčanih sati te u većini krajeva uz višak oborina. No, većinom će mjesec u globalu ući barem u 10 najtoplijih ožujaka u povijesti mjerenja uz 2 ili 2.5 stupnjeva više od prosjeka.

Imali smo i dva dulja hladna, gotovo zimska razdoblja uz izraženiji mraz, a nisu izostale ni tri marčane bure, iako ne i ekstremne. Vrlo kišovit mjesec u unutrašnjosti, ali i lokalno duž Jadrana.

Zanimljivo, isti dan je bio najtopliji u Slavoniji, a najkišovitiji u Gorskome kotaru nakon višednevne epizode južine.

Slijedi manje kišovit, ali u početku vjetrovit tjedan. Naime, nalazimo se između dva sustava, između anticiklone sa sjeverozapada i ciklone jugoistoku.

UTORAK

Ujutro oblačnije na kopnu, osobito u Gorskoj Hrvatskoj gdje će biti i povremene kiše, a tek je rijetko koji pljusak moguć na srednjem Jadranu i to uglavnom na otocima. No, posvuda vjetrovito. U unutrašnjosti umjeren i jak sjeveroistočnjak, a na moru jaka i olujna bura, u Velebitskom kanalu i s orkanskim udarima. Najniža temperatura od 3 do 8 stupnjeva, no na jakom vjetru činit će se hladnije, kao i na desetak stupnjeva uz more na jakoj buri.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ostaje većinom oblačno i vjetrovito, rijetko se može probiti malo sunca. No, izostat će uglavnom i kiša, možda nešto uglednija koja kap oko Banovine. Temperatura za nijansu niža, između 12 i 14 stupnjeva.

Na krajnjem istoku još dosta oblaka, ali ponegdje i kratka sunčana razdoblja. No, do večeri sve izglednija mjestimična kiša ili poneki kraći pljusak, osobito u Posavini i oko slavonskog gorja. Uz umjeren sjeveroistočni vjetar, temperatura između 12 i 15 stupnjeva.

U Dalmaciji sunčaniji drugi dio dana, bit će još zaostalih oblaka, ali sve manje. Bura jaka na udare olujna, osobito prema sjeveru. No, temperatura čak za nijansu viša, od 15 do 19 stupnjeva, a lokalno i koja dvadesetica.

Na sjevernom Jadranu najvjetrovitije, a u Gorskom kotaru i Lici najoblačnije, no uz tek mjestimičnu slabu kišu. Uz more uglavnom suho na olujnoj, u Velebitskom kanalu na udare orkanskoj buri. Na vjetru hladno, iako uz more oko 15 stupnjeva, a u gorju oko 10 stupnjeva.

DO KRAJA TJEDNA NA KOPNU

Idućih dana mirnije i postupno toplije, sve do subote. Tek malo kiše se očekuje u gorskim krajevima, a prolazno u cijeloj unutrašnjosti na prijelazu sa subote na nedjelju. Do tada će uz više sunčanih sati i temperatura porasti, bit će danju sve ugodnije. No, od nedjelje sve izglednije osjetnije zahladnjenje, koje će se nastaviti početkom idućeg tjedna, uz sve veću vjerojatnost jutarnjeg mraza.

DO KRAJA TJEDNA MORU

Na Jadranu još u srijedu vjetrovito, zatim bura postupno slabi i okreće na sjeverozapadnjak. Prevladavat će sunčano vrijeme, a više oblaka i malo kiše tek u nedjelju nakon čega će opet zapuhati jaka i olujna bura. No, s tom burom će i na more stići nešto hladniji zrak.