Kada smo sredinom 2020. godine pisali o slučaju bivšeg ZET-ovog odmarališta na Velom Lošinju, Vila Milda, koje je čudnim manevrom postalo imovina Zagrebačkog holdinga, a onda ga je, u okviru akcije prodaje nekoliko atraktivnih nekretnina na jadranskoj obali Holding i ponudio na prodaju, Boris Jamnić, povjerenik Novog sindikata s pravima radničkog vijeća u ZET-u, koji je zabilježbom u gruntovnici na Općinskom sudu u Rijeci pokušao spriječiti prodaju, još je tada rekao u razgovoru za Net.hr „da se govori da je prodaja već dogovorena za Ruse koji gospodare Malim Lošinjem“.

Iako su nam tada u službenim odgovorima iz Zagrebačkog holdinga tvrdili da ništa nije gotovo i da se kupac ne zna, s obzirom na najnovije informacije moglo bi se reći da su radnici ZET-a bili prilično vidoviti.

Impresivna građevina u stoljetnoj šumi

Natječaj za prodaju nekoliko nekretnina, odmarališta u gradskom vlasništvu, objavljen je u travnju 2020., u jeku prvog vala koronakrize, a kada smo u srpnju te godine pitali u Holdingu jesu li prodali ponuđene nekretnine odgovoreno nam je da su natječaji za hostel „Zlatokrila“ u Velom Lošinju, hostel „Halugice“ u Puntu na Krku, hostel „Jelen“ u Skradu, te hostel „Loda Skradin“ u Skradinu okončani bez zaprimljenih ponuda, a da „natječaj za odmaralište u Novom Vinodolskom, te natječaj za Vilu Mildu i depadansu u Velom Lošinju još nisu okončani“.

Vila Milda, impresivna stara građevina u stoljetnoj borovoj šumi, i kao odmaralište izgledala je kao pravi turistički biser. U natječaju je navedeno da se radi o objektima i zemljištu koje se proteže na 5431 četvorni metar, a da se radi o vrlo vrijednim nekretninama svjedočio je i iznos koji je kao početnu cijenu procijenio sudski vještak, 17.820.500 kuna.

Staru vilu na Velom Lošinju kupilo je početkom šezdesetih, u vrijeme buma radničkih odmarališta, gradsko poduzeće ZET, a potom je uslijedila obnova i izgradnja dodatnog objekta, depadanse. „Od ranih šezdesetih sve do 2017. godine radnici ZET-a i njihove obitelji koristili su objekt, a i sve poslove održavanja i objekta i okoliša također su voditi zaposlenici ZET-a. Ljetovanje se plaćalo, ali po subvencioniranoj cijeni.“, objasnio je za Net.hr sindikalni povjerenik i dugogodišnji zaposlenik ZET-a, Boris Jamnić.

Po svemu sudeći, natječaj za Vilu Mildu je potiho „okončan“ i to upravo onako kako je sindikalac Jamnić i pretpostavljao.

Iz Zagrebačkog holdinga potvrđeno nam je da je Vila Milda s depadansom prodana za iznos od 18.100.000 kuna bez PDV-a, jedinom ponuđaču tvrtki Jadranka d.d., a kupoprodajni ugovor je sklopljen 1. rujna 2020. godine. Dakle, u jesen uoči lokalnih izbora u Zagrebu.

Sve vodi do Perenčinovića

I tvrtka Jadranka d.d. iz Malog Lošinja potvrdila nam je informaciju koju smo dobili u Holdingu, no nisu nam htjeli odgovoriti jesu li točne spekulacije da su i prije natječaja dogovarali posao s tadašnjom Upravom Holdinga, predvođenom Anom Stojić Deban, i gradonačelnikom Milanom Bandićem. Vlasnici Jadranke d.d. jesu – kako to kažu kolokvijalno stanovnici Malog Lošinja, „Rusi“, točnije tvrtka Beta ulaganja d.o.o., a vlasnik te tvrtke je, prema registru Fine, OBSHCHESTVO S OGRANICHENOY OTVETSTVENNOSTYU UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA ALFA-KAPITAL, iz Rusije, iza koje stoji pak obitelj kontroverznog poduzetnika Mihaila Perenčinovića, što je nakon otkrića Pandorinih dokumenata, za hrvatsku javnost detaljno objasnio i istraživački portal Oštro.hr.

Cijeli taj zahvat s prodajom vrijedne vile odvijao se – potiho. Naime, i nakon teksta Net.hr-a sindikalac iz ZET-a, kojem je Općinski sud u Rijeci „skinuo“ zabilježbu, tražio je razgovor s tadašnjom predsjednicom Uprave, Anom Stojić Deban, ali je slao i pisane upite.

Danas se Jamnić prisjeća da je 24. rujna 2020. godine imao i sastanak „uživo“ s predsjednicom uprave, Anom Stojić Deban, a prisustvovala mu je i Daniela Franić, članica Uprave Holdinga, no rečeno mu je da natječaj za Vilu Mildu još nije okončan. Predloženo mu je da pošalje pisani upit, da će mu biti odgovoreno pismeno.

Ali nikakve odgovore nije dobivao, iako je slao –prema uputi predsjednice uprave Stojić Deban – pisane upite u Zagrebački holding. Obraćao se i nakon smjene vlasti novom predsjedniku Uprave Zagrebačkog holdinga, Nikoli Vukoviću, no nije uspio dobiti termin za sastanak. Dobio je termin tek kod najnovijeg predsjednika Uprave, Ivana Novakovića – koji mu je otkrio da je Vila za koju se on borio kao vlasništvo radnika ZET-a prodana.

Na sastanku - zatajili prodaju

S obzirom da sada saznajemo da je kupoprodajni ugovor s Jadrankom d.d. sklopljen 1. rujna 2020. predsjednica i članica Uprave – kada su krajem tog mjeseca rekle sindikalcu Jamniću da natječaj još nije okončan – očigledno su lagale.

Sindikat kojeg predvodi u ZET-u Boris Jamnić, Novi sindikat, nastojao je dokazati da je Zagrebački holding prisvojio ZET-ovo odmaralište zahvaljujući inertnosti Uprave ZET-a. Zato su i stavili zabilježbu na Općinskom sudu u Rijeci, no Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Malom Lošinju - odbio je prijedlog sindikalnog povjerenika.

Naime, ZET je nakon osnivanja Zagrebačkog holdinga postao jedna od sastavnih tvrtki i to je bio do 2018., a onda je opet izdvojen u zasebnu tvrtku, dakako, u vlasništvu Grada Zagreba. Već tada su sindikati upozoravali da je nedopustivo da se razdvajanje odvija na način da se tvrtka ZET izdvaja, a da dio imovine ZET-a, pa i vrijedno odmaralište – ostane u vlasništvu Holdinga. Podsjećali su da su još 2002. godine sindikati potpisali s Upravom ZET-a ugovor prema kojem se radničko odmaralište Vila Milda s nadograđenom depadansom ne može prodavati bez suglasnosti sindikata. Uprava ZET-a se tada opravdavala da je to racionalno, jer ZET nema posebnu jedinicu za upravljanje nekretninama – no, nakon što je ZET opet postao zasebna tvrtka Uprava predvođena predsjednicom Ljubom Romčević Žgelom – nije pružala nikakav otpor kada je Holding zaključio da će prodati nekretnine.

Iz Holdinga su se u ljeto 2020. u vrijeme prodaje pravdali da su „u dva navrata prezentirali planove poslovanja sindikatima koji djeluju u trgovačkom društvu ZET“, a u tim planovima su se navodno nalazile i „aktivnosti vezane uz predmetna odmarališta“. No, u ZET-u djeluje nekoliko sindikata, činjenica je da su neki skloniji podržavati odluke Uprave, te ostaje nejasno kada je i tko od sindikalista eventualno i čuo planove da se prodaje njihovo odmaralište, ili su te informacije pak bile prikrivene u masi brojki i slova.

Zašto je šefica ZET-a šutke pustila ZET-ovo odmaralište?

„Ne znam kome su prezentirali, a kome nisu. Ne mogu razumjeti da je predsjednica Uprave, Ljuba Romčević Žgela, dopustila da se imovina koju su bez sumnje kupili i održavali radnici ZET-a onda prepakira kao vlasništvo Zagrebačkog holdinga, te da se proda na ovakav način – i da novci od prodaje ostanu u Zagrebačkom holdingu, da se izgube za tko zna kakve namjene. Ovo je zločin u kojem su opljačkani radnici ZET-a, a tajkuni s inozemnim adresama su se domogli vrijedne imovine za cijenu koja je njima vjerojatno kikiriki. Da smo normalna država, ovim slučajem bi se trebao pozabaviti DORH i USKOK.“, ogorčen je povjerenik Novog sindikata Boris Jamnić.

Pitali smo Upravu Jadranke d.d. kakvi su im planovi s Vilom Mildom, no, odgovorili su prilično suzdržano. „U dugoročnom investicijskom planu Jadranka d.d. će nastaviti ulagati u podizanje kvalitete portfelja i usluga Jadranka Grupe te će i navedena vila biti prvenstveno turističke namjene i komplementarna postojećim sadržajima turističkog resorta i Vitality hotela Punta, koji već sada nudi cijeli niz inovativnih wellness usluga te vrhunske sportske i rekreacijske sadržaje.“, stoji u odgovoru iz Uprave tvrtke.

A što kažu u Zagrebačkom holdingu, za što su utrošeni milijuni koji su uplaćeni za taj biser na obali Velog Lošinja? „Sredstva od prodaje predmetnih nekretnina utrošena su za potrebe likvidnosti, odnosno podmirenje dospjelih obveza ZGH.“, stoji u pisanom odgovoru.

Sindikalac Jamnić kaže da je i on pitao novog predsjednika Uprave Holdinga, Novakovića, onako narodski, „Di su pare?“, a on mu je odgovorio: „U „bazenu“ Holdinga.“

„Možda bi točnije bilo: U rupi bez dna. Žalosno je da je nikome nije bilo stalo do toga da se zaustavi ta nemoralna trgovina, da se sačuva imovina koja je doslovno nastala odricanjem generacija radnika ZET-a ili da se prodaja organizira tako da od nje ima koristi ZET, a ne da se novac izgubi u Holdingu.“, zaključuje Boris Jamnić.