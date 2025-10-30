Zver izrekao prijetnju u 'Dosjeu Jarak'? 'Ako počne neki hard disk preskakati ili ludovati, popravit ćemo ga'

U novom nastavku 'Dosjea Jarak' na platformi Voyo - Sretko Kalinić Zver, najbrutalniji ubojica Zemunskog klana, otkriva da se namjerava vratiti u Hrvatsku: "Za pet godina se vidimo." U intervjuu koji je dao istraživačkoj novinarki 'Dosjea Jarak', Marijani Čikić, odgovorio je na pitanja kaje li se za počinjena ubojstva, koja je bila njegova uloga u atentatu na srbijanskog premijera Zorana Đinđića, koliko je zapravo ljudi ubio.

Zver poslao poruku u intervjuu za 'Dosje Jarak': 'Ako počne neki hard disk preskakati ili ludovati, popravit ćemo ga'

Sretko Kalinić Zver, najopasniji plaćeni ubojica s dokazanih 13 ubojstava, u intervjuu za 'Dosje Jarak' je rekao: "Ako počne neki hard disk preskakati ili ludovati, popravit ćemo ga. Što da kažem?" Istraživačka novinarka Marijana Čikić, koja je s njime radila intervju, i Andrija Jarak raspravljaju o tome što je Zver time htio reći.

"Marijana, meni ovo zvuči kao javno izrečena prijetnja", kaže Jarak. "Pa je", potvrđuje Čikić i nastavlja: "Ta prijetnja nije ni tebi ni meni, ni kolegama koje ovo rade, nego ide točno na one... Jer, među njima je ostalo puno neriješenih računa. I svatko o svakome zna još neke stvari. I sad je to ono 'ako mi napakiraš'..." "Šalje poruku, da", zaključuje Andrija Jarak.

