Župnik iz Vodica javno objavio koliko je novca dobio od blagoslova: 'Zahvaljujemo svima'

Župnik don Franjo Glasnović iz Vodica u nedjelju je na svojem Facebook profilu objavio detalje blagoslova kuća i naveo koliko je novaca Župa Našašća sv. Križa prikupila.

Blagoslov je trajao 14 dana, obišli su 25 područja župe i blagoslovili nešto više od 1.750 obitelji, od čega 30 novih. Najveća ulica bila je Zatonska s više od 210 obitelji s oko 800 stanovnika. Uz župnika, u blagoslovu su sudjelovala šestorica svećenika - don Ivica B., don Božo Š., don Ivan P., don Mario K., don Šime P., don Tuna J. te đakon don Robert Maretić. Kao pratnja sudjelovalo je 18 ljudi, ministranti i mlađi.

"Bogu hvala na svemu što nam je dao i darovao. I ove godine smo imali dobro vrijeme, uz jedan dan kiše te smo sve stigli i uredno imali blagoslov. Zahvaljujemo svećenicima, ministrantima, mladima koji su sudjelovali u blagoslovu i pomogli", piše u objavi.

Prikupljeno 45.190 eura

"Zahvaljujemo svima koji su otvorili vrata svojih obitelji i domova za blagoslov. Zahvala i onima koji su priredili ručak ili večeru za svećenika i pratnju u vrijeme blagoslova. Zahvaljujemo svima koji su dali svoje priloge i darove za Crkvu i župu", nastavlja se u objavi.

Zbog transparentnosti i odgovornosti, javno je objavljeno i koliko novca je prikupljeno od vjernika. Riječ je o svoti od 45.190 eura, što je porast za 7.000 eura u odnosu na prošlu godinu. Dodaje se da prilozi vjernika, sukladno financijskom sustavu Katoličke Crkve u RH koji je na snazi od 2000. godine, idu u župnu blagajnu za potrebe župe, pastorala, održavanje zgrada i uzdržavanje službenika i nagrade suradnicima koji pomažu u župi.

"U blagoslovu je bilo lijepih, radosnih i smiješnih trenutaka, kao i onih kada je trebalo tiještiti, hrabriti i snažiti i poticati na nadu i vjeru. Neka po Božjem blagoslovu na sve siđe blagoslov i njegova milost te ih prate u Novoj godini", zaključuje se u objavi.

