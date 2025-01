Milanović na predizbornom skupu: 'Postoji jedna sekta...žele samo zagrabiti kao medo u med'

Idemo do pobjede, kazao je Zoran Milanović na predizbornom skupu u Koprivnici.

"Zašto su ljudi odlučili tako, to je najveći misterij. Nekima želim čestitati. Znam da to cijelo jelo ne pripada meni. Zašto su ljudi glasali, a zašto nisu?. Dužnost se ne izražava ciframa, decimalama, novcem. Nema tu vlasti, sile, nema tu mogućnosti utjecaja", kazao je Milanović.

"Ljudi koji me ne vole oni me oduševljavaju. Svaki dan imaju neku novu kreaciju, neki novi scenarij. Ljudima je očito toga dosta", dodao je.

"Uz slabe političke organizme nitko ne žele biti. Mi želimo biti jaka zemlja", dodao je.

Milanović je rekao da Rusija neće nikad biti naša saveznica te dodao da nikada nije bilo podjela kao sada. "I u ono mračno doba komunizma se razgovaralo, danas toga nema, postoji kultura trolaganja i mržnje", rekao je Milanović.

'Lauf u prvom krugu'

"Kada izgubiš i ono malo humanosti što je imao Dudek, onda više nisi čovjek. Ono iskreno u Dudeku pobijedilo je sve Ožbolte, Cinobere, Presvetle, Tetece. To je u prvom lafu odnijelo pobjedu", poručio je Milanović.

Naglasio je da ćemo ostati dio Zapadne Europe, no i da se vremena mijenjaju. "U svijetu država svi su konkurencija, bitno je da ne postanemo neprijatelji. Samo je Hrvatima stalo do Hrvatske", rekao je Milanović.

Poručio je da želi državu u kojoj će pravednost i pravda bit će nešto što se podrazumijeva samo pod sebi. "Stvari ne funkcioniraju. Zdravstveni sustav ne funcionira. Postoji jedna sekta, muktaroša i grebaroša koji žele do kruha bez motike. Vidjeli su tu da je gomila novaca i žele samo zagrabiti kao medo u med ali da ih pčele ne izbode. Tako bi svatko htio, ali tako stvari ne funkcioniraju. Ljudi žele pošten tretman", poručio je Milanović.

'Moj program je hrvatski ustav'

Govorio je o svijetu koji je u rukama šačice ljudi. "U Americi, koja nam je saveznik i o kojima Europa nepotrebno puno ovisi, na vlasti su najbogatiji ljudi. To nikad do sada nije bilo. Mali broj utjecajnih ljudi ima najveći utjecaj nego ikad u povijesti", poručio je Milanović.

Što se tiče ovlasti predsjednika, rekao je da "smije to što smije". "Kada vidite predsjednika koji dolazi s programom to je drveno željezo, mrtvac. Moj program je hrvatski ustav, tumačen u najboljoj vjeri. Imam pravnu i političku školu. Ja se svojih stavova ne želim odreći. Dobio sam podršku od ljudi, ljudi to razumiju", rekao je Milanović.

