BRRRRRRR / Slabi utjecaj ciklone: U Hrvatskoj nastavak hladnih zimskih dana

Idućih dana slabi nam utjecaj anticiklone. Naime, jedan ciklonalni vrtlog premješta se zapadom kontinenta, no on će i zadržati do nedjelje u zapadnom Sredozemlju gdje će i oslabjeti. Nastavljaju se tako hladnije zimske prilike uz sasvim malo oborina u petak i subotu.