Milanović bio na ručku s Vučićem: 'Kad sam čuo da je pozvan u Dubrovnik rekao sam - To neće dobro završiti'

Samit Ukrajine i jugoistočne Europe u Dubrovniku u srijedu bio je 'show' srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića koji tamo nije ni trebao biti pozvan, rekao je u petak u Krakovu hrvatski predsjednik Zoran Milanović.

"Ja sam s Vučićem razgovarao na ručku u Tivtu i kad sam čuo da je pozvan u Dubrovnik u sebi sam se nasmijao i rekao - To neće dobro završiti", kazao je Milanović novinarima, referirajući se na sastanak Procesa Brdo-Brijuni u utorak u tom crnogorskom mjestu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Milanović je kazao da je Vučić predsjednik države koja i dalje ima izravne veze s Moskvom, ne uvodi joj sankcije i koja ima neki svoj put.

'Zašto si onda zvao Vučića?'

"Ali onda - kako očekuješ da se taj Vučić usuglasi s deklaracijom koju su Plenković i njegovi suradnici neinteligentno sročili i gdje se spominju sankcije Rusiji. Zašto si onda zvao Vučića", poručio je Milanović. "Morao si očekivati da će ti na neki način odbrusiti".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Postići to da ti ne kvari 'show' - a to je na kraju bio Vučićev 'show' - onda ili prilagodiš sadržaj i intonaciju tom gostu ili ga, pametnije, ne pozivaš"

Vučić je u Dubrovniku prije zajedničke konferencije za tisak Plenkovića i Zelenskija dao izjavu za medije u kojoj je naglasio da je Srbija uspjela izmijeniti nekoliko bitnih točaka Dubrovačke deklaracije, između ostaloga da u njoj ne piše da se zemlje potpisnice obvezuju nego se potiču da se usklade s mjerama EU-a.

Vučić je u Dubrovniku izjavio, govoreći o agresiji u Domovinskom ratu, i da "Srbija stvari vidi sto posto drugačije ili potpuno drugačije u odnosu na Hrvatsku". Milanović kaže da se i to moglo predvidjeti. "Ako ga zoveš, znaš da će intervenirati kod pitanja razaranja Dubrovnika", naglasio je Milanović.

'Lažu da sam Mandića pozvao u Hrvatsku'

Hrvatskog su predsjednika, pak, kritizirali da je "četničkog vojvodu" Andriju Mandića, inicijatora crnogorske rezolucije o Jasenovcu, pozvao da dođe u Hrvatsku. Tako je interpretirana njegova rečenica da trojica tamošnjih političara nisu trebala biti proglašena nepoželjnima u Hrvatskoj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Milanović je danas odgovorio da je njegova poruka u Tivtu, koju su čuli svi "koji razumiju hrvatski jezik, koji znaju slova, foneme, morfeme i koji znaju pročitati rečenicu i slušati ako imaju uši" bila da nije trebalo doći do proglašenja nepoželjnima "da je bilo pameti na strani Crne Gore."

"Kako nije bilo pameti, došlo je do toga. Ljudi su si sami izazvali da su postali persona non grata. Mislim da im time nećemo naškoditi nego im samo dići rejting među njihovim biračima u Crnoj Gori", naglasio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zastupnici u crnogorskom parlamentu usvojili su u lipnju rezoluciju kojom se osuđuje genocid u logorima Jasenovac, Dachau i Mauthausen, glasovima 41 zastupnika vladajuće koalicije. Crnogorski parlament broji ukupno 81 zastupnika. Dokument je bio odgovor na podršku crnogorske vlade rezoluciji o Srebrenici koja je nešto ranije usvojena u Ujedinjenim narodima.

Hrvatska je tada oštro reagirala i upozorila da to može ugroziti europski put Crne Gore te trojicu prosrpskih političara proglasila nepoželjnim osobama u Hrvatskoj.

Moja poruka je bila i bit će: "Nemojte se petljati u naše unutarnje stvari kao što je Jasenovac, to ostavite nama. Budete li to radili posljedice će biti ove. Ali to nije smetalo (predsjedničkom kandidatu Dragan) Primorcu i ostalim zamorcima da kažu da sam pozvao četničke vojvode u Hrvatsku . To se zove laganje."

U vezi toga je li on sam trebao biti pozvan u Dubrovnik, nakon što je premijer kazao da se po protokolu obično premijer i predsjednik ne nalaze na istim takvim događajima, Milanović je kazao da je "to bila njegova (Plenkovićeva) odluka" i da je u tom pitanju protokola "tehnički u pravu, ali da su mu svi drugi motivi prljavi".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na pitanje bi li došao da je bio pozvan kazao je: "Vjerojatno bi se dogovorili da ne dođem."

Komentirao američke izbore

Milanović je izjavio da nema favorita na ovogodišnjim američkim predsjedničkim izborima, iako prošli put otvoreno navijao za aktualnog predsjednika, demokrata Joea Bidena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Europa se mora malo osamostaliti. Mi sada ovdje ne možemo biti u panici tko će pobijediti na američkim izborima. Netko će pobijediti", kazao je.

Vezano uz dvije od tema skupa u Krakovu, Ukrajinu i proširenje zapadnog Balkana, Milanović je kazao da je "i dalje protiv vojnog uplitanja u taj sukob koji postaje opasan i nehuman". Ponovno je izrazio neslaganje s time da se Ukrajinu i Moldaviju prema EU-u gura ispred zemalja zapadnog Balkana

"Kandidate na zapadnom Balkanu rastežemo i mrcvarimo već godinama. A te su zemlje puno izgledniji kandidati ako ćemo biti imalo realni", kazao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Donosimo detalje sa samita u Dubrovniku: Evo kako izgleda Deklaracija