Milanović: 'Albanija može računati na podršku Hrvatske za ulazak u EU'

Albanija može računati na podršku Hrvatske u nastavku pregovora s EU-om, izjavio je u ponedjeljak predsjednik Zoran Milanović na sastanku s albanskom ministricom za Europu i vanjske poslove Elisom Spiropali te ponovio svoj stav kako ta zemlja treba što prije ući u Uniju, odnosno kako je već trebala biti primljena u članstvo.

Predsjednik Republike primio je danas ministricu Spiropali na Pantovčaku. Glavne teme razgovora bili su bilateralni odnosi dviju država, regionalna suradnja te pregovori o članstvu Albanije u Europskoj uniji, priopćeno je iz Ureda predsjednika.

Predsjednik Milanović je potvrdio kako Albanija može računati na podršku Hrvatske, kao i njegovu osobnu, u nastavku pregovora s EU-om.

Hrvatska je i do sada čvrsto i otvoreno podržavala Albaniju na putu prema EU, podsjetio je te ponovio svoj stav kako Albanija treba što prije ući u EU, odnosno kako je već trebala biti primljena u članstvo.

Ministrica Spiropali upoznala je predsjednika s dosadašnjim naporima Albanije na putu prema članstvu u Uniji i rezultatima pregovaračkog procesa. Istaknula je kako je Albanija otvorila sva pregovaračka poglavlja te da očekuje ubrzanje pregovora tijekom kojih će pokazati svoju spremnost za članstvo.

