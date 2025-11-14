Znate li koje je bilo najvažnije zanimanje na svijetu do 15. stoljeća?
Ako samo na trenutak možete zamisliti da nemate Google karte u svom mobitelu kako bi vam pomogle da se snađete na putovanju, da na tri klika mišem ne doznate kako nešto napraviti, da vijesti do vas putuju tjednima i mjesecima, da pjesmu čujete jedino ako vam je netko ispriča ili ispjeva - onda razumijete da je od 5. do 15. stoljeća najvažnije zanimanje na svijetu bilo - čuvar knjiga. To su bili ljudi koji su povijest i prošlost čovječanstva štitili svojim životom, a te su knjige, karte, grafike i rukopisi od neprocjenjive vrijednosti. Time su i zamaman plijen oholim pljačkašima. Jer, dijamant i zlatnu polugu možete zamijeniti, ali ovo blago nikada. Hrvatska je doživjela jednu od najgorih pljački stoljeća, a taj slučaj rasvjetljuje 'Dosje Jarak' u novoj epizodi na Voyo, u četvrtak, 20. studenog!
"To je napad na identitet naroda! Ako nema pisane riječi, nema povijesti", kaže velečasni Vladimir Magić u novoj epizodi 'Dosjea Jarak' koju gledajte od 20. studenog samo na Voyo. Vlč. Magić je imao čast biti čuvar najvrjednijeg hrvatskog, ali i svjetskog blaga - knjiga knjižnice Metropolitane, u koju je tim 'Dosjea Jarak' ušao prvi. Koliko je važan posao čuvara knjiga, od pamtivijeka, govore povijesni podaci iz istih tih knjiga, kako su se za vrijeme ratova, poplava i požara, knjige diljem svijeta skrivale u zidove, podove, tunele - sve kako bi povijest ostala očuvana. I kako ljudi ne bi, baš kako kaže vlč. Magić, izgubili svoj identitet. Upravo je Vlč. Magić prvi primijetio da neke knjige nedostaju - i počela je prava noćna mora. Jer - to je bio samo početak otkrivanja najveće pljačke Hrvatske! Preko 1500 dijela je opljačkano, a njihova je vrijednost u novcu oko milijun eura, ali prava je vrijednost - neprocjenjiva. Tko je bio na čelu svirepog zločina? Šokirat ćete se kada doznate.
