Foto: Josip Regovic/pixsell

15.10.2025.
11:51
Dunja Stanković
Josip Regovic/pixsell
Premijer Andrej Plenković poručio je u srijedu iz Hrvatskog sabora kako njegova Vlada, za razliku od onih koji u svakoj krizi traže razdor, a ne rješenja, traži zajedništvo, stabilnost i napredak.

"Hrvatska se ne vodi pesimizmom, nego povjerenjem i odgovornošću“, rekao je premijer podnoseći Saboru Godišnje izvješće o radu svoje Vlade, drugo u trećem mandatu njegove Vlade, a ukupno deveto otkad je premijer. 

Izvješće podnosi i uoči devete obljetnice svog mandata koja će biti u nedjelju.

Oporbi, koja je koristeći formu zahtjeva za stankom, kritizirala rad Vlade, spočitavajući joj da u krivom smjeru vodi državu i da zapravo ne zna kako se u njoj živi, odgovorio je da to nije točno. 

Netko tko ima čast voditi Hrvatsku devet godina, sigurno zna kako se u njoj živi, rekao je Plenković. 

Zato u našoj rubrici 'Pitamo vas': "Živite li sada bolje nego prije devet godina?". Odgovarati možete na Facebook profilu net.hr, a dio odgovora objavljujemo u RTL-u Danas u 16 i 30.

