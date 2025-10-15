Premijer Andrej Plenković poručio je u srijedu iz Hrvatskog sabora kako njegova Vlada, za razliku od onih koji u svakoj krizi traže razdor, a ne rješenja, traži zajedništvo, stabilnost i napredak.

"Hrvatska se ne vodi pesimizmom, nego povjerenjem i odgovornošću“, rekao je premijer podnoseći Saboru Godišnje izvješće o radu svoje Vlade, drugo u trećem mandatu njegove Vlade, a ukupno deveto otkad je premijer.

Izvješće podnosi i uoči devete obljetnice svog mandata koja će biti u nedjelju.

POGLEDAJTE VIDEO: Andrej Plenković komentirao Janaf i Aleksandra Vučića

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Oporbi, koja je koristeći formu zahtjeva za stankom, kritizirala rad Vlade, spočitavajući joj da u krivom smjeru vodi državu i da zapravo ne zna kako se u njoj živi, odgovorio je da to nije točno.

Netko tko ima čast voditi Hrvatsku devet godina, sigurno zna kako se u njoj živi, rekao je Plenković.

Zato u našoj rubrici 'Pitamo vas': "Živite li sada bolje nego prije devet godina?". Odgovarati možete na Facebook profilu net.hr, a dio odgovora objavljujemo u RTL-u Danas u 16 i 30.