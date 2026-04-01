'TRAMVAJ STAO'

Neobičan slučaj na stanici kod Lisinskog! ZET poslao obavijest: 'Zbog bolesti putnice...'

Neobičan slučaj na stanici kod Lisinskog! ZET poslao obavijest: 'Zbog bolesti putnice...'
Foto: Igor Kralj/PIXSELL, ilustracija

Tramvaji su preusmjereni s Ulice grada Vukovara na relaciju prema Glavnom kolodvoru

1.4.2026.
13:22
Igor Kralj/PIXSELL, ilustracija
Nešto iza 11 sati u srijedu ZET je preusmjerio tramvaje na linijima 3, 5 i 13, izvijestio je zagrebački javni prijevoznik putem svoje aplikacije. Tramvaji su preusmjereni s Ulice grada Vukovara na relaciju prema Glavnom kolodvoru, Vodnikovoj i Savskoj ulici. 

ZET u obavijesti navodi da je na stanici Lisinski jednoj putnici pozlilo u tramvaju. Događaj je za net.hr komentirao glasnogovornik ZET-a.

Neobičan slučaj na stanici kod Lisinskog! ZET poslao obavijest: 'Zbog bolesti putnice...'
Foto: zet

"Nemam detaljnije informacije, putnici nije bilo dobro, zbrinula ju je hitna pomoć. Tramvaj je stajao od 11.20 do 11.40 sati", potvrdio je za net.hr glasnogovornik ZET-a, Domagoj Zeba.

Promet normaliziran

U međuvremenu, iz ZET-a je došla obavijest o normalizaciji prometa triju linija.

"U tijeku je normalizacija prometa na linijama 3, 5 i 13 koje ponovno prometuju Ulicom grada Vukovara", priopćili su te podsjetili da linija 140 ne prometuje jer je zatvorena Sljemenska cesta. Također, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta ni žičara ne vozi u srijedu.

ZetZagrebPutnicaTramvaj
