Aplikacija ZET-a ne radi danima? Putnici su bijesni: 'I dalje nas kontrolori traže karte!'

Nakon što je ZET pretrpio kibernetički napad 30. listopada, čini se da njihov sustav i dalje ne radi.

Kako nam javlja čitateljica, ona i dalje ne može koristiti aplikaciju za skeniranje karata.

"Aplikacija za skeniranje karata u tramvaju ne radi već peti dan. U svom digitalnom novčaniku imam novca za cijeli mjesec vožnje, a sad to ne mogu koristiti zato što se ne može ući u aplikaciju. Međutim, kontrolori redovito pregledavaju karte unatoč tome što nemamo mogućnost skeniranja. Zašto bi morali kupiti fizički kartu i cvikati, ako imamo već pohranjen novac na aplikaciji ali zbog njihove greške ne možemo do svog novca?", upitala je čitateljica.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Podsjetimo, u kibernetičkom napadu zahvaćen je dio mreže namijenjen poslovnim procesima administrativnih službi.

"Usluga javnog prijevoza odvija se nesmetano, a u napadu nisu ugroženi osobni podaci korisnika javnog gradskog prijevoza. O incidentu su obaviješteni Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost, Agencija za zaštitu osobnih podataka i MUP. Informacijski sustav je preventivno izoliran radi zaštite i oporavka, zbog čega su privremeno izvan funkcije prodajna mjesta ZET-a, a nedostupna je i mogućnost plaćanja prijevozne usluge putem aplikacije MojZET. Vrijednosne i pretplatne fizičke kartice i dalje su u funkciji, a za plaćanje prijevozne usluge dostupne su papirnate karte kod vozača i na kioscima ugovornih partnera", objavio je ZET nakon što su pretrpjeli kibernetički napad.

Naveli su tada da IT stručnjaci intenzivno rade na uspostavi pune funkcionalnosti te će javnost biti pravodobno obaviještena o daljnjim koracima.

Pitali smo ZET u kojoj je fazi oporavak sustava nakon kibernetičkog napada, jesu li podaci (i računi) građana sigurni te kada očekuju da će se sustav oporaviti. Objavit ćemo njihov odgovor kad ga pošalju.

POGLEDAJTE VIDEO HGSS i MUP udružili snage, s Bell helikopterima spašavat će iz 'nemogućih' situacija