Kerum opleo po Marijani i Ivici Puljku: 'Jedan dan pjevate ustaške pisme, a drugi dan jugoslavenske'

Željko Kerum na društvenim je mrežama uputio oštru poruku Marijani Puljak, optužujući nju i njezinog supruga, Ivicu Puljka za korupciju i licemjerje. Kerum je u svojoj objavi ustvrdio kako je njegov jedini interes bio pridonijeti smjeni vlasti u Splitu te da daje bezuvjetnu podršku HDZ-u.

Poručio joj je da u svojim objavama prestane spominjati njega i njegovu stranku u negativnom kontekstu.

"Gospođo, moj interes je ostvaren onog trenutka kad sam doprinio da smijenimo vas Puljke s vlasti. Morate shvatiti da su vas smijenili građani Splita jer su progledali i vidjeli koliko ste vi i vaš muž umočeni u korupciju", napisao je Kerum.

Dodao je kako u Splitu više nema dvojbe da su uzimali, nego koliko su uzeli te da je samo pitanje dana kada će njihovi bivši suradnici sve otkriti.

'Pitanje je kad će svi propjevat'

"Iskoristili ste svoje stranačke kolege za svoju korist i pitanje dana je kad će svi propjevat kao što je naivni direktor 'Žnjana' Ciprijan javno izjavio da je Puljak odlučivao o svemu", napisao je Kerum.

Osvrnuo se i na izjavu Ivice Puljka nakon incidenta u Splitu. Kaže da se radi o povratku u politiku koji je bio iznuđen. "Vaš muž je rekao da odustaje od politike misleći da će ga pustit na miru, ali papiri kažu drugačije. I sad se vratio kao i što sam rekao nakon izborne nedjelje da će se brzo vratit jer se mora spašavati", tvrdi Kerum.

Optužio ih je da se sada spašavaju optužujući sve oko sebe - od najbližih suradnika do političkih protivnika, navijača, branitelja i Crkve. "Nemate mjere, licemjerni ste, sitni i jadni, gledate svoju korist. Jedan dan pjevate Ustaške pisme a drugi dan ne partizanske nego jugoslavenske", napisao je.

Na kraju objave, Kerum je naveo dva ključa razloga za apsolutnu podršku HDZ-u.

"A znate zašto? Prvo zato što imam obvezu prema građanima koji mi daju glas 16 godina, drugo zato što ne želim da vi i prvak u laganju i prevari Puljak ne dođete na vlast", napisao je Kerum.

'Pretvaramo se u Srbiju'

Podsjetimo, Marijana Puljak u utorak je poručila da njezina stranka Centar neće pristati na ucjene splitskog gradonačelnika Tomislava Šute koji je rekao da će Ivicu Puljka prijaviti DORH-u ako vijećnici ne budu glasali za njegov rebalans proračuna.

"To da politička stranka ucjenjuje oporbu u Gradskom vijeću da mora glasati za rebalans inače će represivni aparat djelovati protiv nas je neviđeno u civiliziranom svijetu. Pretvaramo se u Srbiju", poručila je u utorak.

