Želite dobra mjesta na Thompsonu? Krenite pješice: Nekima će trebati i sat i pol lagane šetnje

Konačno je stigao dugoočekivani dan - večeras u 21 sat počinje koncert Marka Perkovića Thompsona. Gužve su očekivane, ceste su blokirane.

Najbolje je krenuti pješice i na vrijeme kako bi stigli nekoliko sati prije spektakla. A kojim rutama je najbolje ići, pogledajte u nastavku.

Blokada prometa

Policija je već najavila kako će danas zatvoriti Aveniju Dubrovnik od rotora Remetinec do rotora Zapruđe, Aveniju Većeslava Holjevca (smjer sjever/ istočni kolnik) od Islandske do Avenije Dubrovnik te Ulicu Savezne Republike Njemačke (smjer sjever/ istočni kolnik) od Ukrajinske ulice do Avenije Dubrovnik.

Foto: Grad Zagreb

U posljednjoj, 3. fazi, najavili su da će se po potrebi i procjeni policije zatvarati pojedina prometnice.

Foto: Grad Zagreb

Riječ je o Selskoj cesti (od Horvaćanske do Savske ceste), Savskoj cesti (od Zagrebačke avenije do Selske ceste), Jadranski most, Remetinečku cestu (sjeverno od ul. Ive Robića), Aveniju Marina Držića i Sarajevsku cestu (od Ulice grada Vukovara do Ukrajinske ulice).

Slavonska avenija (Petlja) ostaje prohodna za promet smjer istok - zapad

Od petka navečer zatvorena su naselja Kajzerica, Središće i Zapruđe.

Evo koliko vam treba pješice

Krenete li pješice s istoka Zagreba, od primjerice tramvajskog i autobusnog okretišta Dubrava, do Hipodroma će vam najbližom rutom trebati sat i 14 minuta. To je malo više od sedam kilometara.

Foto: Rtl Danas

Krećete li pak iz zapadnog dijela grada, s okretišta Črnomerec, najbliža je ruta od gotovo šest kilometara (5,7) za koju Google maps predviđa sat i 20 minuta hoda.

Svi oni koji će krenuti pješice s Trešnjevke, primjerice s okretišta Ljubljanica, stižu za malo više od sata (1,04), a ako krećete iz centra grada s Trga bana Jelačića, do Hipodroma imate četrdesetak, točnije 41 minutu hoda.

Grad Zagreb objavio je interaktivnu kartu na kojoj možete vidjeti gdje se što nalazi na Hipodromu i Bundeku. Možete je vidjeti OVDJE.

Cijelu atmosferu oko Hipodroma i Thompsonovog koncerta pratite uživo na Netu, Voyo i na RTL-u. Doznajte sve informacije oko koncerta, kako doći do Hipodroma, što smijete unijeti, savjete liječnika, o blokadi grada….

Također RTL donosi izvanredne vijesti u 11.30 i 13.30, a RTL DANAS je u 16:30 i 19:00 sati.

POGLEDAJTE VIDEO: Izračunali smo koliko vam pješice treba do Hipodroma iz ovih dijelova Zagreba