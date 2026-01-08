Zavod za transfuziju poslao apel: Nedostaje svih krvnih grupa, odgađaju se nehitne operacije

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu upozorio je u četvrtak da su zalihe krvi svih krvnih grupa trenutačno smanjene, dok su istodobno iznimno velike potrebe za transfuzijskim liječenjem te je uputio poziv građanima dobrog zdravlja da se odazovu darivanju krvi.

Iz Zavoda su tako poslali apel o nestašici krvi, a kako doznaje RTL Danas, odgađaju se nehitne operacije.

Kako navode iz Zavoda, do smanjenja zaliha došlo je zbog više čimbenika, među kojima su ponajprije niz neradnih dana tijekom blagdanskog razdoblja, sezona prehlada i gripe, kao i nepovoljne vremenske prilike. Na stanje zaliha djelomično su utjecali i godišnji odmori, koji su još uvijek u tijeku.

Foto: Hztm

Istodobno, potrebe zdravstvenog sustava za krvnim pripravcima povećane su zbog velikog broja transplantacijskih zahvata te agresivnih kemoterapija onkoloških bolesnika, koje značajno narušavaju krvnu sliku, zbog čega je potražnja za transfuzijskim liječenjem kontinuirano visoka.

Građani mogu darovati krv u svim regionalnim i subregionalnim transfuzijskim centrima u Hrvatskoj, kao i na terenskim akcijama koje redovito organiziraju gradska društva Crvenog križa.

U Zagrebu krv je moguće darovati i u Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu u Petrovoj ulici, svakim radnim danom od 7,30 do 19 sati te subotom od 7,30 do 13 sati.

Iz Zavoda pozivaju sve građane dobrog zdravlja da se odazovu darivanju krvi i tako pomognu osigurati dostatne zalihe za sve kojima je transfuzijsko liječenje potrebno.

