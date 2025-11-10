Zagrebačku obitelj šokirao račun za dijete: 'Zašto se to plaća? Pa još ide u školu!'

Zagrebačka obitelj prije nekoliko dana ostala je šokirana u ordinaciji svoje stomatologinje. Sve je krenulo kao redovna kontrola, a onda ih je dočekala vijest koju nisu očekivali.

"Ja, supruga i kćer došli smo na kontrolu. Doktorica je rekla da kćer ima karijes koji treba popraviti i dala nam termin za zahvat. Odmah nas je obavijestila: navršila je 18 godina pa će vas plomba koštati 55 eura", prepričava nam 45-godišnji Zagrepčanin.

Za njega je to bio šok.

"Nisam očekivao da će nam početi naplaćivati plombe za kćer iako je napunila 18 godina. Učenica je četvrtog razreda, zagrebačka maturantica, i zar mladi ne bi trebali imati sve pokriveno zdravstvenim osiguranjem dok se školuju, pa i bijele plombe? Pitao sam doktoricu kakva je to diskriminacija maturanata – školuju se, i dalje ne rade, ali moraju plaćati plombe kao odrasli", govori nam.

Bijele plombe plaćaju svi

Kaže da mu je liječnica objasnila kako bez obzira na školovanje, svi punoljetni plaćaju bijele plombe.

"Što bih ja, kao roditelj, trebao stajati kraj svoje maturantice i gledati kako pere zube i provlači konac da slučajno ne dobije karijes? Šokiralo me i to da smo taj dan ja, supruga i kći mogli imati svaki po jedan karijes i da bi nas to koštalo više od 150 eura! Liječnica je na kraju rekla da nam može naplatiti dvoplošnu plombu (i valjda bolju) po cijeni jednoplošne. I to mi je bilo iznenađenje", kaže.

Bio je, kaže, uvjeren da se sve stomatološke usluge pokrivaju iz zdravstvenog osiguranja sve dok djeca ne završe barem srednju školu. "Ovo nema nikakvog smisla, to je dodatan udar na roditelje!", rekao nam je čitatelj.

Provjerili smo – u Zavodu za zdravstveno osiguranje kažu da je zaista točno da se plombe mogu naplaćivati nakon navršenih 18 godina.

Odgovorili su: "Postupci u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti nisu povezani s dopunskim zdravstvenim osiguranjem nego sa starošću osigurane osobe. Prema Pravilniku o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja, djeca do 18 godina imaju pravo na bijele ispune na svim zubima. Odrasli imaju pravo na bijele ispune za sjekutiće i očnjake – od jedinice do trojke u gornjoj i donjoj čeljusti – na teret obveznog zdravstvenog osiguranja, dok za ostale zube imaju pravo na amalgamske ispune."

Jednostavnije rečeno: svi stariji od 18 godina imaju besplatne bijele plombe samo na sjekutićima i očnjacima, dok se za ostale zube naplaćuju prema cjeniku ordinacije.

Iz HZZO-a dodaju kako je stomatolog prije naplate dužan pacijentu dati potpisati suglasnost, te izdati račun. Ako pacijent smatra da mu je usluga naplaćena neopravdano, može podnijeti zahtjev za povrat troškova u područnom uredu HZZO-a uz račun, medicinsku dokumentaciju i IBAN.

S obzirom na to da je otac iz naše priče mislio da su dopinskim zdravstvenim osiguranjem pokrivene i bijele plombe sve dok se njegova kći školuje, pitali smo HZZO, tko i pod kojim uvjetima ima pravo na dopunsko osiguranje na teret Državnog proračuna.

Tko sve ima pravo na zdravstveno osiguranje

Ovo je njihov odgovor:

"Na obvezno zdravstveno osiguranje se obvezno osiguravaju i stječu status osiguranika redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti visokih učilišta stariji od 18 godina života koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj, odnosno koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u drugoj državi članici koji u Republici Hrvatskoj imaju boravište, pod uvjetom da nisu obvezno zdravstveno osigurani u drugoj državi članici, te stranci s odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj, s tim da status osiguranika po toj osnovi mogu koristiti najduže do isteka školske godine, odnosno završetka akademske godine u kojoj su završili redovito školovanje, a najduže u trajanju od ukupno osam godina po toj osnovi, ako obvezno zdravstveno osiguranje ne ostvaruju po drugoj osnovi.

Datum početka statusa po toj osnovi osiguranja je datum početka školske ili akademske godine, a datum prestanka statusa po toj osnovi je datum isteka školske godine odnosno završetka akademske godine.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u članku 48. stavku 1. propisuje da školska godina počinje 1. rujna, a završava 31. kolovoza. Člankom 70. stavkom 1. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti propisuje se trajanje akademske godine, odnosno da ista započinje 1. listopada, a završava 30. rujna iduće godine.

Stoga, učenici koji su maturirali obvezno su zdravstveno osigurani do 31. kolovoza. Nakon toga imaju još prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja najduže u trajanju od 30 dana, odnosno do 30. rujna.

Dakle, nisu osigurani, ali mogu još 30 dana koristiti zdravstvenu zaštitu u punom opsegu kao da su osigurani dok ne reguliraju status u obveznom zdravstvenom osiguranju prema nekoj drugoj zakonskoj osnovi za koju ispunjavaju propisane uvjete, no samo na području Republike Hrvatske.

Učenici koji su redovno upisali visoko učilište od 1. listopada će temeljem podataka dostavljenih od eMatice biti obvezno zdravstveno osigurani kao redoviti studenti visokih učilišta.

S obzirom da osobe u razdoblju od prestanka školske godine do početka akademske godine (od 1. do 30. rujna) nemaju utvrđen status u obveznom zdravstvenom osiguranju već mogu samo koristiti prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja na području Republike Hrvatske, u slučaju da im je isti neophodan primjerice radi izdavanja europske kartice zdravstvenog osiguranja, mogu regulirati status u obveznom zdravstvenom osiguranju prema nekoj drugoj osnovi osiguranja za koju ispunjavaju uvjete. Jedna od osnova prema kojoj se mogu osigurati je i osnova prema kojoj se obvezno zdravstveno osiguravaju osobe s prebivalištem, odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj, koje nisu obvezno zdravstveno osigurane po drugoj osnovi i koje su se prijavile HZZO-u u roku od 30 dana od dana isteka školske godine u kojoj su završile redovito školovanje prema propisima o redovitom školovanju u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici, odnosno prema osnovi nezaposlenosti."

