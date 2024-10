HDZ-ovac o Vučiću: 'Zašto bismo se bojali malog četnika? Neka gleda hrvatski barjak'

HDZ-ov Mato Franković u petak je u Saboru rekao da je predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić trebao biti na samitu Ukrajina - jugoistočna Europa u Dubrovniku kako bi na njemu dao podršku Ukrajini, no mostovci su uzvratili kako je tamo iznosio sramotne stavove o Domovinskom ratu.

"Svatko onaj tko misli da u Dubrovniku nije trebao biti Vučić taj nema veze ili pojma s međunarodnom politikom. Trebao je biti i to je uspjeh Vlade RH", ocijenio je Franković tijekom slobodnih govora u Hrvatskom saboru uime Kluba HDZ-a. Vučić je, kazao je, trebao biti u Dubrovniku da bi dao podršku Ukrajini, a ne Rusiji.

Franković, koji je i gradonačelnik Dubrovnika, pojašnjavao je kako je Vučić trebao doći da bi se sam uvjerio kako izgleda grad koji su palili i rušili, a stanovnike ubijali i protjerivali.

"Danas je Dubrovnik potpuno obnovljeni grad, siguran, uspješan, s međunarodnim ugledom. Na brdu Srđ se vijori hrvatski barjak… I to je pogled koji je Aleksandar Vučić vidio s terase hotela Excelsior", rekao je Franković i dodao kako je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović prošetao Stradunom, za što Vučić nije imao hrabrosti. "Ovo je jedna velika pobjeda Hrvatske. Predsjednik hrvatske Vlade nije išao u Beograd podržati Rusiju, nego je predsjednik Srbije došao u Hrvatsku, u Dubrovnik, podržati Ukrajinu", istaknuo je Franković.

Referirao se i na prozivku oporbe zbog toga što hrvatski predsjednik Zoran Milanović nije pozvan na samit, odgovorivši im kako se 'u Dubrovniku podržavala Ukrajina, a ne Rusija'. "Zato Zoran Milanović nije trebao biti pozvan u Dubrovnik", rekao je.

Naljutio mostovce

Frankovićev saborski govor izazvao je reakcije Mostovih zastupnika, Nikole Grmoje i Marina Miletića, koji su poručili kako je Vučić u Dubrovniku iznio sramotne stavove o Domovinskom ratu. Grmoja je istaknuo da se Vučiću to nije smjelo dopustiti, ocijenivši to sramotom i za Frankovića kao gradonačelnika. I Mostov Marin Miletić rekao je da je "Vučića, četnika" u Dubrovnik pozvao premijer Plenković, a on je s terase hotela Excelsior poslao poruke koje su strašne za hrvatski narod - da nije bilo agresije, da Srbija s tim nema veze itd.

Na to je Franković ponovio kako je Vučić pozvan kako bi dao podršku Ukrajini. "A zašto bi se mi bojali jednog malog četnika. Nismo ga se bojali 1991. Pokazali smo im zube i pokazali smo im gdje im je mjesto. Pokazujemo im danas, pokazujemo im svaki dan i neka dođe u Dubrovnik i neka gleda hrvatski barjak i neka gleda hrvatski narod jer je to želio prisvojit a nije uspio u tome", poručio je Franković.

