Srpski mediji tvrde: Vučić se obrušio na Plenkovića, zasmetao ga govor o Dubrovniku

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dan je proveo u Hrvatskoj. U Dubrovniku, koji je zbog sigurnosti potpuno blokiran, sudjelovao je na samitu Ukrajina - Jugoistočna Europa.

Cilj je podrška Ukrajini u bori protiv ruske agresije. O tome je Zelenski razgovarao s premijerom Andrejem Plenkovićem, ali ne i s predsjednikom Zoranom Milanovićem koji nije bio pozvan. No stigao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji u Hrvatskoj nije bio od 2018. godine.

Sve uživo prati naša reporterka Ana Mlinarić. "Vidjeli smo tekst Deklaracije, izrekom se ne spominju sankcije Rusije. Ono što se spominje u točki 6. je da se zemlje poziva da se usklade s odlukama i mjerama koje su donesene na području zajedničke vanjske politike Europske unije. Takva vrlo ublažena formulacija daje za priliku i jednoj i drugoj strani tumačiti tu točku onako kako njima paše. S jedne strane, Hrvatska i zemlje koje su gurale ideju da sankcije uđu kao da je to naznaka sankcija, odnosno da neki način zemlje obvezuju da se usklade s vanjskom sigurnosnom politkom EU-a. S druge strane, Srbiji primjerice, da se u tekstu ne spominju nikakve sankcije", objašnjava naša reporterka.

Vučić prisvaja zasluge

"Aleksandar Vučić rekao je da to isključivo njegova zasluga, iako smo neslužbeno iz Vlade, od osoba koje su intenzivno radile na tekstu Deklaracije, mogli čuti da je tu veliki problem i Turska. Odnosno da se Turska jednako tako protivila izričitom spominjanju sankcija. Danas si je Aleksandar Vučić prisvojio zasluge, a iz Vlade, do ovog trenutka to nisu demantirali. Ovo je ipak najbliža formulacija uvođenju sankcija i poštivanju sankcija koje navodi Europska unija. U proteklim Deklaracijama to se nije spominjalo. Zapravo, mala je snaga te točke u samoj Deklaraciji. Vučić je danas vrlo jasno rekao da Srbija ostaje na istom putu i da im ne pada pamet uvoditi sankcije", dodaje Ana Mlinarića.

Predsjednika Milanović nije bio na samitu, ali mu se ime spominjalo. "Spominjao ga je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. Rekao je da ne bi bilo bolje da je predsjednik ovdje, da sve što govori šteti nacionalnim interesima Hrvatske. Iz Vlade su ranije objašnjavali da nije pozvan jer je ovo samit između premijer Plenkovića i Zelenskog, odnosno da je Zelenski tražio da Plenković bude domaćin ovog susreta. I iz drugih zemalja došli su ili predsjednik ili premijer, nije bilo zastupljeno više dužnosničkih funkcija. S druge strane, Zoran Milanović jedan je od rijetkih europskih lidera koji se niti jednom nije susreo s ukrajinskim predsjednikom", rekla je Mlinarić.

Svađa iz zatvorenih vrata?

Srpski mediji hvale Vučića zbog oštrog napada na hrvatskog premijera. "U Vladi nisu pojasnili što se točno dogodilo iza zatvorenih vrata. Srpski mediji pišu da se Vučić obrušio na Plenkovića kada je počeo spominjati agresiju devedesetih. Ono što je premijer rekao je da se ovaj samit održava u Dubrovniku, gradu koji zna što je agresija, razaranje, ali danas uživa mir i napredak i da je to budućnost koja Hrvatska želi za Ukrajinu. Iz Vlade još nisu komentirali pisanja srpskih medija. Aleksandar Vučić dao je sličnu izjavu medijima. Još jednom vidjeli smo njegov modus operandi vezan za sankcije. Još je prošli tjedan najavio da ga čekaju teški tjedni, pregovori o sankcijama, a danas tvrdi da je zbog njegovog dolaska napravljen ustupak i da se sankcije ne spominju u tekstu Deklaracije", pojašnjava Ana Mlinarić.

Aleksandar Vučić još je jednom ponovio da mu ne pada na pamet da Srbija svoju vanjsku politiku usklađuje s vanjskom politike Europske unije, iako je kandidat i pregovara za članstvo EU-a", zaključuje naša reporterka.

