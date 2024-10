Bruse se detalji Deklaracije: Evo što nam je otkrio blizak suradnik Zelenskog

U Hrvatsku je u srijedu stigao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U Dubrovniku ću sudjelovati na 3. samitu Ukrajina - Jugoistočna Europa.

Zelenski se sastao s premijerom Andrejem Plenkovićem te su potpisali Sporazum o dugoročnoj suradnji i potpori između Hrvatske i Ukrajine na područjima humanitarne pomoći, razminiranja i procesuiranja ratnih zločina.

Samit u Dubrovniku prati i naša reporterka Ana Mlinarić. "Dvije su najvažnije poruke. Volodimir Zelenski uvodno o zemljama koje sudjeluju na samitu rekao je da vide priliku da na ratištu preokrenu situaciju i ostvare pobjedu do 2025. Andrej Plenković pak kaže - 'Ukrajina, kad sjedne za stol pregovarati, to mora napravitisa snažne pozicije, a ne zato što je to nužno s obzirom na neodrživu situaciju na ratištu'", rekla je naša reporterka.

"Dva su ključna dokumenta koja se danas usvajaju na ovoj konferenciji. Gleda se svaka riječ, što je točno dogovoreno. Prvi je bilateralni sporazum između Hrvatske i Ukrajine, takozvani sigurnosni sporazum, kakav je Ukrajina potpisala s dvadesetak zemalja. Ono na što se Hrvatska obvezuje je da će nastaviti podršku Ukrajini, pružiti podršku procesuiranju ratnih zločina, razminiravanju, da će nastaviti s humanitarnom i vojnom pomoći. Vojna pomoć Hrvatske u tom sporazumu ograničena je samo na ono što može napraviti Vlada sama, bez suglasnosti predsjednika. Znamo da je Vlada dosad poslala u Kijev 11 paketa vojne pomoći prema Ukrajini", nastavlja Mlinarić.

Ipak, ovaj sporazum neće biti u potpuno isti kao oni koje je Ukrajina potpisivala s drugim zemljama. "Ono što hrvatski sporazum ne sadrži, za razliku od svih preostalih dvadesetak bilateralnih sporazuma koja je Ukrajina potpisala s drugim zemljama, su sigurnosna jamstva, zato što se tome ranije usprotivio predsjednik Zoran Milanović", objašnjava Ana Mlinarić.

Doznajemo detalje o sankcijama Rusiji

"Zanimljivo je kako će točno izgledati Deklaracija. To je tekst, dokument, oko kojeg se moraju složiti svih 12 sudionika samita. Kako doznajem, tu se ipak neće naći sankcije. To mi je, prilikom zajedničke fotografije, rekao blizak suradnik Volodimira Zelenskog. Kada sam ga pitala jesu li zadovoljni s tekstom, rekao je - 'kako tako, moglo je biti i lošije'. Potvrdio je da se sankcije ne spominju, ali se spominju svojevrsne mjere. Što točno piše, morat ćemo se strpjeti i vidjeti kako se točno izbrusio tekst Deklaracije.

"Upravo zato, barem tako tvrdi, je došao srpski predsjednik Aleksandar Vučić. Kaže da je svoj dolazak ovdje uvjetovao time da se u tekstu Deklaracije ne nađu sankcije. Iako, kako neslužbeno doznajemo, Turska je bila zemlja koja je oko sankcija radila problem nego Srbija. Aleksandar Vučić još je jednom iskoristio priliku da se pokaže kao utjecajan i vješt pregovarač, dodaje naša reporterka.

