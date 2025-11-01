'GRUNULO' U NOĆI /

Noćna eksplozija šokirala Zagreb: Odjeknulo do Zvijezde! Znamo što je bilo

Foto: Screenshot X

Mnogi su Zagrepčani javljaju da su čuli jaki prasak

1.11.2025.
7:47
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Screenshot X
U petak navečer Zagrebom je odjeknula jaka eksplozija koja se čula u mnogim naseljima. "Kakva je to bomba opalila na Trešnjevci", pojavilo se pitanje na jednoj od kvartovskoj grupi Moji Srednjaci. 

Čitatelji su nam javljali da se buka čula u Rudešu, na Selskoj, čak na Ksaveru i Zvijezdi. "Kao da se čuo vatromet, ali samo jednom je odjeknulo", rekla nam je čitateljica. 

U ponedjeljak ujutro zagrebačka policija javila je o čemu se radilo. Bila je to eksplozija od pirotehničkog sredstva na igralištu Osnovne škole na Selskoj cesti. 

Podsjetimo, nije ovo prvi put da jake detonacije uznemiruju građane. U više zagrebačkih kvartova pirotehnikom koje uzrokuju jake detonacije uništavale su se klupice, dječja igrališta i kante za otpad. 

Noćna eksplozija šokirala Zagreb: Odjeknulo do Zvijezde! Znamo što je bilo