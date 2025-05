Zagreb sutra čeka par sati kaosa: Evo kako će prometovati tramvaji i autobusi

Zbog obilježavanja Dana zagrebačkih maturanata u petak, 23. svibnja od 11 do 13 sati primjenjivat će se posebna regulacija tramvajskog i autobusnog prometa, priopćio je u četvrtak Zagrebački Električni Tramvaj (ZET).

Kolona maturanata krenut će s Trga bana Jelačića prema Bundeku u 12 sati, a tijekom njezina prolaska linije će se povremeno zaustavljati i preusmjeravati ovisno o situaciji na terenu.

Od 11 do 12.10 bit će obustavljen tramvajski promet preko Trga bana Jelačića. Linije 1, 6, 11, 13, 14 i 17 vozit će preko Glavnog kolodvora, a linija 12 Ulicom grada Vukovara.

Oko 12.15 očekuje se kratkotrajni prekid tramvajskog prometa preko Glavnog kolodvora i Mihanovićevom ulicom, a oko 12.25 sati i Ulicom grada Vukovara, kod Miramarske, oko 15 minuta, dok kolona ne skrene u Aveniju Hrvatske bratske zajednice, priopćio je ZET.

Od 12.15 do 13 sati autobusne linije koje pripadaju terminalu Glavni kolodvor vozit će prohodnim dionicama, odnosno Ulicom grada Vukovara, Držićevom i Avenijom Dubrovnik do uobičajenih trasa. Do dolaska na redovne trase autobusi neće stajati na usputnim stajalištima, osim stajališta Muzej suvremene umjetnosti, Središće i Kruge u smjeru istoka te stajališta Žarka Dolinara i ZG velesajam.

Autobusna linija 107 (Jankomir - Žitnjak) u isto će vrijeme u oba smjera voziti kroz podvožnjak na Slavonskoj aveniji, kod spoja s Ulicom Hrvatske bratske zajednice i Avenije Većeslava Holjevca te neće koristiti obostrano autobusno stajalište NSK, stoji u priopćenju.

