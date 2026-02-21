Zagreb dobiva najveću solarnu elektranu: Vrijednost joj je 7 milijuna eura

Grad Zagreb objavio je da pokrenuta realizacija projekta izgradnje najveće sunčane elektrane u sklopu Zagrebačkog holdinga i to elektrane Sušnak i to objavom javne nabave za projektiranje, izgradnju i održavanje.

Sašnak će po izgradnji proizvoditi energiju za potrebe vodoopskrbnog sustava, ističu iz Grada.

"Projekt izgradnje pokrenula je Vodoopskrba i odvodnja (ViO), a sama fotonaponska elektrana izgradit će se na području gradske četvrti Peščenica, na vodocrpilištu Sašnak. Očekuje se da će imati godišnju proizvodnju od 9450 MWh, što čini oko 40% električne energije potrebne za crpljenje vode na toj lokaciji. Radi se o solarnoj elektrani snage 7 MW koja bi bila ekvivalent opskrbe blizu 3.000 kućanstava", navode.

Postupak javne nabave raspisan je prema modelu "projektiraj, gradi i održavaj", za izradu projektne dokumentacije, izgradnju elektrane te njezino održavanje u razdoblju od pet godina.

Procijenjena vrijednost izgradnje iznosi 7 milijuna eura, a početak rada sunčane elektrane očekuje se krajem 2027. godine.

Foto: Zagrebački holding

"Elektrana Sašnak je do sada najveća investicija u obnovljive izvore energije unutar Zagrebačkog holdinga te predstavlja snažan doprinos održivosti poslovanja. Izgradnja se provodi uz tehničku i stručnu podršku Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)", ističu u priopćenju.

Izgradnja mreže fotonaponskih elektrana do 2030.

Ivan Novaković, predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga, rekao je: "Grupa Zagrebački holding donijela je Strategiju održivosti te usvojila Plan dekarbonizacije u okviru kojih provodi niz mjera i projekata kako bi smanjila ugljični otisak koji proizvodi svojim operativnih djelovanjem. Do 2030. godine predviđa se izgradnja mreže fotonaponskih elektrana ukupnih solarnih kapaciteta od 20 MW, a elektrana Sašnak kao za sada najveći projekt imat će značajan učinak na povećanje udjela obnovljivih izvora energije koje koristimo u poslovanju."

Unutar Grupe ZGH do sada su izgrađene dvije fotonaponske elektrane - Bukovac i Oporovec, dok je izgradnja treće elektrane (Folnegovićeva) u završnoj fazi. Proizvedena električna energija iz dvije aktivne elektrane iskorištava se za pogon crpnih stanica u sklopu vodosprema Bukovac i Oporovec, dok se višak električne energije isporučuje u sustav javne opskrbe električnom energijom, zaključuju u priopćenju.

