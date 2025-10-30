Zagreb pod opsadom: Snajperisti na krovu, policija na svakom koraku

Nova epizoda hvaljenog true crime serijala 'Dosje Jarak' donosi psihološki portret najbrutalnijeg ubojice Zemunskog klana - Sretka Kalinića Zveri. Zver je nakon sedam godina skrivanja uhićen upravo u Zagrebu. On je prvi hrvatski državljanin izručen drugoj zemlji. Kako je izgledalo njegovo izručenje, pogledajte odmah u 'Dosjeu Jarak', kojeg možete pratiti samo na platformi Voyo.

Zver o izručenju: 'Ne zna se tko je veća budala: ovi koji su po mene poslali avion ili Vlada Budala'

Oči u oči s ubojicom, Alenko Ribić, tadašnji zapovjednik Specijalne policije MUP-a RH, prisjeća se izručenja Sretka Kalinića Zveri iz Zagreba u Beograd. Naš je glavni grad tada bio pod opsadom policije. "Izručenje je bilo izuzetno zahtjevno. Jer je sigurnosna procjena bila takva da se radi o vrlo opasnoj osobi gdje postoji i mogućnost otmice i mogućnost likvidacije", opisuje Ribić.

Dok mu je stavljao pancirku radi njegove zaštite, Zver je opušteno rekao: "Što se mene tiče, ne morate." Te bi se riječi mogle prootumačiti kao poruka da se nikoga ne boji. No, da mu je život itekako ugrožen govori to da ga je dva mjeseca prije izručenja upucao prijatelj, također član Zemunskog klana. I to na zagrebačkom jezeru Rakitje, zbog čega je nakon sedam godina bijega - ubojica s Interpolove tjeralice - napokon uhićen.

Ribić svoj kontakt sa Zveri opisuje ovako: "Vidi se da se radi o jednom hladnokrvnom tipu. Ima onaj prodoran pogled. Čak mislim da se par puta onako malo nasmijao." O svom je izručenju Kalinić pisao u knjizi: "Jedne večeri su došli po mene. Spakirali me i poslali u Srbiju Vladinim avionom. J*****, kako ovo bolesno zvuči. Kao da je avion poslao Vlada Budala. Kad malo razmislim, nije daleko od toga. Ne zna se tko je veća budala: ovi koji su po mene poslali avion ili Vlada Budala."

