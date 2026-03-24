Zagreb ovog ljeta postaje veliko gradilište! Grad objavio gdje će biti radovi

U Zagrebu će se tijekom ove godine obavljati opsežni infrastrukturni radovi na prometnicama, većina zahvata izvodit će se tijekom ljeta, a dio radova počinje u travnju i nastavlja se i nakon ljeta.

Glavnina radova izvodit će se tijekom ljeta zbog povoljnijih uvjeta i manjih prometnih opterećenja, dok dio složenijih zahvata počinje već u travnju, uključujući radove na vodovodu u Ulici Grada Vukovara i nadvožnjaku Zagrebačka avenija - Selska cesta, a pojedini radovi nastavit će se i nakon ljeta.

"Tim radovima želimo unaprijediti kvalitetu života i prometovanja, povećati sigurnost sudionika u prometu te osigurati stabilniji i učinkovitiji javni prijevoz", rekao je pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost Andro Pavuna.

Najznačajniji zahvat je obnova Ulice Grada Vukovara od Trešnjevačkog trga do Savske ceste, gdje će se obnoviti magistralni i vodoopskrbni cjevovod do Ozaljske, a potom i do Savske ceste, uz radove na raskrižju Savska - Vukovarska i obnovu kolnika te izgradnju širih i visinski odvojenih pješačko-biciklističkih staza.

Planirani su i radovi na Podsusedskom mostu te nadvožnjacima Zagrebačka avenija - Selska cesta i Ljudevita Posavskog, gdje će se rekonstruirati raskrižje sa Zagrebačkom cestom i izgraditi dodatna traka za lijevo skretanje radi povećanja protočnosti prometa.

Zbog starosti cjevovoda i učestalih puknuća rekonstruirat će se magistralni i vodoopskrbni cjevovod u Selskoj cesti na dionici od Baštijanove do Zagorske ulice, dugoj oko 700 metara.

ZET će provoditi rekonstrukciju tramvajske infrastrukture koja uključuje obnovu kolosijeka, betonskih ploča, tračnica i zahvate na cestovnim prijelazima, uz radove u Branimirovoj i Zvonimirovoj ulici.

Iz zagrebačke Gradske uprave najavili su da će sve prometne regulacije biti dostupne u aplikacijama Google Maps i Waze, kao i putem Portala otvorenih podataka, uz redovito ažuriranje podataka gradskih službi i Zagrebačkih cesta te na posebnoj internetskoj stranici regulacije.zagreb.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Kaos u centru Zagreba, vozači gube živce: 'Tri i pol kilometara proći ćemo za 43 minute'