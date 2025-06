Zagorje oplakuje curicu (7) koja je umrla u nesreći, objava slama srce: 'Teško je pronaći riječi'

Teška prometna nesreća u kojoj su u četvrtak na Staroj zagorskoj cesti kraj Zagreb poginule majka (43) i kći (7) iz Marije Bistrice zavila je Zagorje u crno.

Kako piše portal Zagorje international, djevojčica je bila članica najmlađe skupine bistričkog KUD-a, kao i članica skupine koju vodi voditeljica Ana Kruhak i s kojom je sudjelovala u radijskoj emisiji na lokalnom radiju i nastupala na raznim događajima.

Kruhak je na društvenim mrežama podijelila emotivan video i objavu kojom se oprostila od preminule djevojčice. "Ponekad se u jednom djetetu skriva čitav svijet. Naša Lucija bila je upravo to – svijet svjetla, smijeha, priče, topline i ljubavi. Djevojčica koja je svime što je bila ulazila u srce — tiho, prirodno i zauvijek. U strašnoj nesreći izgubili smo Luciju i njezinu mamu. I teško je pronaći riječi koje bi mogle izdržati toliku tugu. Ali ono što ostaje jače od boli je ljubav. Ljubav koju je Lucka ostavila u svakom našem susretu, svakom nastupu, svakom razgovoru", piše Kruhak u objavi.

'Ostaješ s nama'

"U emisiji bila je duhovita, znatiželjna, pametna i vesela. Voljela mi je prepričavati sve - o svojim macama, svom peseku, simpatiji iz vrtića. Bila je vrckava, duhovita, znatiželjna, puna života. I prošle nedjelje mi je donijela poklon. Malu kutijicu za nakit iz koje je, iznenada, iskočio pauk. Smijale smo se. Nije bilo razloga, nije bilo posebne prilike - osim njezinog neodoljivog duha, želje da me razveseli, da unese smijeh", dodaje se u objavi.

"Sjećam se kako je jednom prilikom rekla: 'Ja ti se ne volim grliti, ali s tobom, teta Ana, baš volim'. I svaki taj zagrljaj bio je pravi dar. Sjećam se njezinih nastupa i u našem KBC-u Zagreb kad je donosila radost i osmijehe i pacijentima i medicinskom osoblju. U tim trenucima bila je više od djeteta — bila je simbol nade, nježnosti i djetinje iskrene radosti", piše Kruhak.

"Ovaj video je za nju. Za našu Lucku. Za dijete koje je u kratkom životu uspjelo ostaviti neizbrisiv trag. Za sunce koje je obasjalo mnoge, iako je samo na trenutak zasjalo na ovom svijetu. 'You are my sunshine, my only sunshine... You make me happy when skies are gray'. Draga Lucka, ostaješ s nama – u svakoj pjesmi, u svakoj emisiji i radionici, u svakom našem osmijehu i suzi. I nosit ćemo te... nježno, zauvijek", zaključuje se u emotivnoj objavi, prenosi Zagorje International.

Policija objavila detalje

Podsjetimo, zagrebačka policija u petak je objavila detalje teške nesreće. Naveli su da je majka oko 9.30 sati iz još uvijek neutvrđenog razloga prešla na prometnu traku namijenjenu vozilima iz suprotnog smjera. Prednjim dijelom vozila naletjela je na prednji dio teretnog vozila kojim je upravljao 41-godišnji Litvanac i kojim je vukao priključno vozilo na kojem se kao teret nalazilo osam osobnih automobila.

Nakon sudara, "osobni automobil krapinskih registarskih oznaka odbačen je na meki teren sa zapadne strane ceste gdje se zaustavio, dok je navedeni skup vozila odbačen na meki teren s istočne strane ceste, gdje se zaustavio u smjeru sjeverozapada", navela je policija u priopćenju.

U nesreći su majka i dijete poginuli, dok je 41-godišnji Litvanac zadobio lakše tjelesne ozljede. Pomoć mu je pružena u Zavodu za hitnu medicinu zagrebačke županije - ispostava Zaprešić. Očevidom je utvrđeno da ni majka ni dijete tijekom vožnje nisu bili vezani.

POGLEDAJTE VIDEO: Tesla memorirala što je vozač radio prije nego je pregazio ženu: Evo kakva mu kazna prijeti