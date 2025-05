Upaljeni alarmi, prijeti grmljavinsko nevrijeme: Što se to događa? 'Izuzetno je nestabilno'

Kako navodi DHMZ, u ponedjeljak se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima, nestabilno.

"Mjestimice kiša, ponegdje i pljuskovi s grmljavinom, češće u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu i jugo. Najviša temperatura većinom između 19 i 23 °C", stoji na stranicama DHMZ-a.

Za ponedjeljak aktivirao se žuti Meteoalarm zbog mogućeg grmljavinskog nevremena koje prijeti Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Osječkoj regiji.

"Mjestimice su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjerojatnost grmljavine veća od 65 posto. Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", navodi se na stranicama Meteoalarma.

'Atmosfera iznad nas je izuzetno nestabilna'

Slično vrijeme se očekuje i u utorak. "Djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Krajem dana u sjevernim predjelima, u gorju i na sjevernom Jadranu mjestimice pljuskovi. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i jugo. Minimalna temperatura zraka od 7 do 11, na Jadranu od 13 do 16, a maksimalna uglavnom između 19 i 23 °C", navodi DHMZ na svojim stranicama.

Meteorolog amater Dino Dundić objašnjava što se događa iznad Hrvatske.

"Atmosfera iznad nas je izuzetno nestabilna zbog ciklone koja se centrom usidrila sjeverno od nas, te ima dosta pljuskova i tučonosnih neverina", navodi Dundić u jednoj Facebook objavi dok u drugoj navodi kako je trenutno ogromna razlika u temperaturama na zapadnom i istočnom dijelu Europe trenutno. 'Tamo su prave ljetne do 29°C dok su u nas debelo ispod svih prosjeka za ova doba'.

